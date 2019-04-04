Футбол
Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»Чемпионат 03:04
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил травму во время домашнего матча 33-го тура Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (2:0). 22-летний футболист был вынужден покинуть после уже на 18-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
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В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
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Общество
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Обновлено 02 апреля в 14:44
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Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
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Tesla зафиксировала рекордное падение продаж за квартал
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Обновлено в 03:44
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Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
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Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка, сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены с документами, подтверждающими регистрацию в системе персучета.
Обновлено 02 апреля в 11:39
Наука
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После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
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Космос
Грузовой корабль «Прогресс» за рекордное время долетел до МКС
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Общество
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Обновлено в 14:06
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
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Обновлено в 06:35
Экономика
Госдума приняла крабовый законопроект
Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылов) краба, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Политика
Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
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Обновлено в 18:56
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Что будут проверять сотрудники ГИБДД, когда отменят бумажные права?
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Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15