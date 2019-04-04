Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»Чемпионат 03:04

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил травму во время домашнего матча 33-го тура Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (2:0). 22-летний футболист был вынужден покинуть после уже на 18-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»

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