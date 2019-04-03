Футбол
Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»Чемпионат 03:04
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил травму во время домашнего матча 33-го тура Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (2:0). 22-летний футболист был вынужден покинуть после уже на 18-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра.
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Зинченко из-за травмы был заменен на 19-й минуте матча «Манчестер Сити» — «Кардифф»
Sport24.ruвчера в 15:31
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:55, Ашберн
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