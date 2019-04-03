Футбол

Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»Чемпионат 03:04

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил травму во время домашнего матча 33-го тура Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (2:0). 22-летний футболист был вынужден покинуть после уже на 18-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гвардиола после 2:0 с «Кардиффом»: «Нужно забивать больше»

Sports.ruвчера в 21:30

Зинченко получил травму задней поверхности бедра

Советский спорт01:49

Зинченко получил травму

Матч ТВ01:42

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ нужно забивать больше голов»

Евро-футбол.ру02:21

Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»

Чемпионат03:04

Зинченко из-за травмы был заменен на 19-й минуте матча «Манчестер Сити» — «Кардифф»

Sport24.ruвчера в 15:31

Зинченко из-за травмы был заменён на 19-й минуте матча «Манчестер Сити» - «Кардифф». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 16:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Происшествия

На Урале проверят инцидент с пенсионеркой «на коленях» в травмпункте

Сообщалось, что в Первоуральске пенсионерка, у которой повреждены ноги, вынуждена была "на коленях" спускаться со второго этажа больница, на котором находится травмпункт.
Обновлено в 02:32
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
Обновлено в 04:40
Спорт

Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу

Тихонов подчеркнул, что намерение построить в Екатеринбурге стадион имени Шипулина не должно реализоваться, так как он не «лучший биатлонист всех времён и народов».
Обновлено в 04:44
Технологии

Комиэнерго заменит 100 опор на ВЛ-10 кВ в Корткеросском районе

Обновлено в 03:42
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 02:53
Игры

В PlayStation Store началась весенняя распродажа

Sony нарушила свою «традицию» запускать одновременно сразу несколько распродаж, поэтому сегодня в PS Store стартовала лишь одна — весенняя.
Обновлено вчера в 06:30
Космос

В Китае испытали двигатель коммерческой ракеты-носителя

В Китае завершились испытания двигателя первой отечественной ракеты-носителя коммерческого использования "Цзелун-1" (Smart Dragon-1, SD-1).
Обновлено вчера в 11:59
Здоровье

Населенные пункты России: топ-5 проблем, которые волнуют жителей

32,7% назвали проблемой общую неблагоустроенность и недостаточность озеленения того населенного пункта, в котором они проживают.
Обновлено в 04:16
Политика

Официальным представителем Госдепа назначена бывший эксперт Fox News

Морган Ортагус - в прошлом "Мисс Флорида", банковский работник, аналитик по разведке в казначействе США и эксперт телеканала Fox News - назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено в 05:03
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Общество

Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Политика

Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса

Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Киеве на парковке взорвался автомобиль

В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:02
Политика

МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине

Выводы предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам президента Украины политически окрашены.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала фигуру в купальнике через месяц после родов

Звезда опубликовала фото с купальнике с идеальной фигурой и объявила, что оно было сделано через полтора месяца после родов.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу

Певицу Бритни Спирс поместили в психбольницу, сообщил телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

ЦИК Украины огласил итоговые результаты выборов президента

Выборы нового президента страны прошли на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:49
Политика

В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией

Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 04:54
Кино

Путин поздравил с 91-летием актрису Элину Быстрицкую

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Элину Быстрицкую.
Обновлено в 03:20
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено 01 апреля в 07:44
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Футбол

Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Деятельностью мэра Евпатории заинтересовалась ФСБ

Против мэра Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье

Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 03:21
Общество

Росстат разъяснил данные о потребности россиян в обуви

3 апреля 2019 года Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) сообщила, что интерпретация данных исследования о потребностях россиян должна включать в себя сравнение результатов предыдущих лет.
Обновлено в 01:07
Экономика

Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн

Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Политика

«Новую церковь» Украины заставили молиться за победу Порошенко

«Оказывается, что из администрации президента звонят по церквям и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», – приводит ее слова РИА «Новости».
Обновлено в 03:30
Космос

Японский зонд сегодня ночью сбросит «взрывпакет» на астероид

Обновлено в 04:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное