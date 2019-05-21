Футбол
Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезонеSportbox.RU 01:37
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.
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«Это был удивительный сезон». Зинченко собрал все трофеи «Манчестер Сити» на одном фото
Sport24.ruвчера в 22:19
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Второе место занимает калининградский «Автотор» (203,4 тыс. шт.), а третье – тольяттинский АВТОВАЗ (172,2 тыс. шт.).Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах.
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В связи с трагедией Генконсульство РФ настоятельно попросило российских туроператоров не направлять клиентов в отель Alibaba Beach Resort в Хургаде вплоть до окончания расследования по делу об отравлениях клиентов этой гостиницы, в том числе с летальным исходом.
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Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
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Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
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