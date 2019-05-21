Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезонеSportbox.RU 01:37

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.

Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне

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