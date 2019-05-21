Футбол

Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезонеSportbox.RU 01:37

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.
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Зинченко собрал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне на одном фото

Спорт-Экспресс01:43

Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне

Sportbox.RU01:37

Зинченко опубликовал фото со всеми трофеями «Манчестер Сити» в сезоне

Чемпионатвчера в 20:51

Украинский игрок «Манчестер Сити» опубликовал фото, которому могут позавидовать его бывшие коллеги по российскому чемпионату

Спорт день за днем03:00

Зинченко: «Это был удивительный сезон»

Бомбардир.ру01:33

«Это был удивительный сезон». Зинченко собрал все трофеи «Манчестер Сити» на одном фото

Sport24.ruвчера в 22:19

Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне

Матч ТВ01:37
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Экономика

Минпромторг готовит распределение субсидий в промышленности

Распределение субсидий оговорено в постановлении правительства от 25 мая 2017 года.
Обновлено в 03:44
Музыка

Выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек

Обновлено вчера в 16:36
Космос

Конспирологи: Пророчества Ванги о пришельцах сбываются

Обновлено в 03:13
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Полторак вызван на ковер к Зеленскому

Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
Обновлено в 03:20
Кино

Финал сериала «Игра престолов» установил рекорд по просмотрам

На канале HBO вышел заключительный эпизод сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 19:43
Политика

В Абхазии оппозиция блокирует посты ДПС на республиканской трассе

Обновлено в 02:24
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Общество

Рейтинг самых хамских городов составлен в России

Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

МВД предложило конфисковать транспорт у пьяных водителей

Представители МВД России предложили производить конфискацию автомобилей, управление которыми осуществляли люди в алкогольном опьянении.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

Мошенники придумали очень простую схему кражи денег со Сбербанка

О простом алгоритме, где деньги выводятся без взлома систем банка или считывания данных карт, обнаружил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 12:12
Общество

В Кольцово открылся капсульный отель

В общей зоне терминала В аэропорта «Кольцово» открылся капсульный отель. В объекте 14 капсул размером 2 на 1,6 метров.
Обновлено в 01:35
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Абызов ни на что не жалуется в СИЗО «Лефортово»

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, заключенный под стражу в московском СИЗО «Лефортово», ни на что не жалуется, рассказала «РИА Новости» замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено вчера в 22:24
Финансы

Курс рубля вырос к доллару и евро

Доллар опустился на 17,08 коп. по сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня.
Обновлено вчера в 05:10
Игры

Rage 2 стартовала в английской рознице в 4 раза хуже оригинала

Gamesindustry.biz не сообщил о точном количестве копий Rage 2, проданных в первую неделю, но зато рассказал о том, что это количество составляет лишь четверть от стартового тиража Rage, вышедшей в 2011 году.
Обновлено вчера в 08:09
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие

В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено вчера в 09:29
Политика

Венесуэла отказалась от Visa и MasterCard

Центробанк Венесуэлы выпустил распоряжение об отказе от использования в стране банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard, пишет Banca y Negocios со ссылкой на постановление венесуэльского регулятора.
Обновлено в 03:31
Авто

Половина иномарок в России производится на трех автозаводах

Второе место занимает калининградский «Автотор» (203,4 тыс. шт.), а третье – тольяттинский АВТОВАЗ (172,2 тыс. шт.).Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В отеле Хургады скончался 4-летний ребенок из России

В связи с трагедией Генконсульство РФ настоятельно попросило российских туроператоров не направлять клиентов в отель Alibaba Beach Resort в Хургаде вплоть до окончания расследования по делу об отравлениях клиентов этой гостиницы, в том числе с летальным исходом.
Обновлено в 01:59
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Общество

В России упростили установление инвалидности

Инвалидам не придется везти в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) множество справок и лично подавать заявление об установлении инвалидности - теперь медики и бюро МСЭ сами будут обмениваться документами, разъясняют в министерстве труда и соцзащиты РФ.
Обновлено в 03:19
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Владимир Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией

Обновлено вчера в 07:37
Политика

Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде

Обновлено в 03:41
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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