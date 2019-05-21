Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезонеМатч ТВ 01:37

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.

Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне

Экономика В России увеличат минимальный размер оплаты труда Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Наука Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.

Экономика Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.

Политика Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.

Автоспорт Скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Трехкратный чемпион "Формулы-1" австриец Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает телеканал ORF со ссылкой на заявление семьи автогонщика.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Политика На Украине подали первое заявление против Порошенко Бывший замруководителя администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление в отношении Петра Порошенко.

Общество Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах.

Происшествия Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.

Происшествия В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.

Происшествия В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.

Общество Правительство упростило процедуру получения инвалидности "В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.

Политика В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием на Украине закона о госязыке.

Футбол Жемалетдинов — лучший игрок 29-го тура РПЛ по версии InStat Index Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов стал лучшим футболистом 29-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 413 очков за свои действия во время выездного матча с «Уралом» (2:2). В этой встрече хавбек отметился одной результативной передачей.

Экономика В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.

Авто В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы» Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».

Политика Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.

Политика Суд в США разрешил конгрессу требовать декларации Трампа Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта поддержал позицию палаты представителей конгресса США, потребовавшей от американского лидера Дональда Трампа предоставить налоговые декларации.

Политика Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.

Происшествия В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.

Кино Чем закончился сериал «Игра престолов» Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».

Армия и оружие В Минобороны рассказали, чем кормят солдат Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.