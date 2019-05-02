Футбол
Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контрактЧемпионат вчера в 15:46
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко достиг соглашения с клубом о подписании нового контракта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 12:47
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Филипп Грубауэр отразил все 32 броска. Таким образом, "Колорадо" сравнял счет в серии — 2:2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае
Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
Азар собирается покинуть «Челси»
Нападающий английского "Челси" Эден Азар может присоединиться к мадридскому "Реалу", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:57
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено вчера в 06:10
Хоккей
Грачев: «Цель и у меня, и у „Авангарда“ одна. Хочется завоевать Кубок Гагарина»
Хочется завоевать Кубок Гагарина. Буду стараться помочь команде решить эту задачу.
Обновлено в 02:53
Общество
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Обновлено вчера в 09:09
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы США
Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту страны Саломе Зурабишвили импичментом за отказ от размещения на территории Грузии военной базы США.
Обновлено вчера в 05:02
Политика
Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Культура
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 07:41
Авто
Алла Шишкина продала подаренный за победу на Олимпиаде BMW. И вот почему
Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала, что продала свой автомобиль BMW, подаренный за победу на Олимпиаде.
Обновлено в 01:26
Энергетика
Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию
«Национальный оператор АО ''КазТрансГаз'' возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу ''Средняя Азия – Центр''», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:54
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Командир 46-го батальона ВСУ «Донбасс» сообщил о захвате территорий в ЛНР
Командир батальона ВСУ "Донбасс" Власенко сообщил о якобы успешно проведенной операции в районе Новозвановки в ЛНР.
Обновлено в 01:21
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал 1 мая указ, расширяющий категории граждан Украины, которые могут обращаться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено 01 мая в 08:34
Футбол
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено 01 мая в 09:14