Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контрактЧемпионат вчера в 15:46

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко достиг соглашения с клубом о подписании нового контракта.

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