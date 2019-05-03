«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с ЗинченкоSoccer.ru вчера в 16:20

По информации британской прессы, в ближайшее время "Манчестер Сити" объявит о заключении нового соглашения с украинским полузащитником Александром Зинченко.

Спорт день за днем

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