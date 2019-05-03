Футбол
«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с ЗинченкоSoccer.ru вчера в 16:20
По информации британской прессы, в ближайшее время "Манчестер Сити" объявит о заключении нового соглашения с украинским полузащитником Александром Зинченко.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Политика
Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Под Петербургом водитель погиб после столкновения с фурой
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено вчера в 19:09
Игры
Создатели Pokemon Go выпустили бета-версию игры про Гарри Поттера
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Энергетика
Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники
Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Майский переполох: чего стоит опасаться знакам зодиака в праздники
Майские праздники — дни, которые с нетерпением ждут как взрослые, так и дети.
Обновлено 30 апреля в 17:30
Общество
Как догулять майские: болеем за «Урал», идём на выставку кошек и открываем мотосезон
Возрастное ограничение: 0+ Выставка / «Золотая кошка Екатеринбурга» Если вы любите животных, не пропустите отборочный тур на выставку «Золотая Кошка России», который пройдёт в КОСК «Россия».
Обновлено в 01:00
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег
Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о возможном шторме и мокром снеге 3 мая.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено вчера в 02:20
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Политика
В Белом доме заявили о правовых неточностях в докладе Мюллера
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в течение двух лет проводил расследование дела о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США, противоречит существующему праву.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет
Обновлено вчера в 13:33
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
В Турции показали лазерное оружие из «Звездных войн»
По словам Мустафы Варанка, стоящего во главе Министерства промышленности и технологий, с помощью лазерного луча оружие может наносить урон противнику, достигая дистанции в 250 метров.
Обновлено вчера в 09:20
Наука
Антропологи нашли останки первых жителей Тибета
Первыми обитателями Тибета были не предки современных китайцев, непальцев или современных жителей плоскогорья, а древние люди-денисовцы, жившие там более 160 тысяч лет.
Обновлено 01 мая в 14:00
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Раненного в Приморье леопарда выпустили в открытый вольер
Раненного собратом леопарда в Приморье после курса лечения выпустили в открытый вольер в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Обновлено в 00:30
Футбол
Защитник «Фулхэма» в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма»
Защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон может сменить место клубной прописки в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 01:22
Космос
С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов
Обновлено 01 мая в 16:51
Наука
Мультфильм из атомов: шедевр инженеров IBM
Обновлено вчера в 08:14
Культура
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев
«В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».
Обновлено вчера в 22:17