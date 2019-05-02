Футбол
Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контрактЧемпионат вчера в 15:46
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко достиг соглашения с клубом о подписании нового контракта.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Обновлено в 04:31
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пошла на примирение с матерью спустя много лет
Известной балерине Анастасии Волочковой все же удалось нормализовать отношения со своей матерью.
Обновлено в 02:17
Общество
Нижегородские власти оценили ситуацию с георгиевскими ленточками
Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 03:36
Политика
Госдеп заявил о «сотнях россиян» в спецслужбах Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что в службах безопасности Венесуэлы работают сотни связанных с Россией людей.
Обновлено в 00:32
Хоккей
ХК «Ак Барс» объявил об уходе капитана команды Свитова
Обновлено в 04:14
Политика
Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США
За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года).
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Абрамович не планирует продавать «Челси»
Как сообщает Sky Sports, Абрамович не говорил на эту тему с потенциальными покупателями, в том числе с богатейшим человеком Великобритании Джимом Рэтклиффом, который хотел бы приобрести клуб.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Полиция задержала в Москве родителей упавшей с шестого этажа девочки
Полиция задержала на юго-востоке Москвы родителей, по вине которых погибла трехлетняя девочка.
Обновлено в 04:02
Политика
Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет
Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Футбол
Чемпионат Англии. «Эвертон» примет «Бернли»
В 37-м туре АПЛ «Эвертон» примет «Бернли». В субботу «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Борнмутом», а «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом».
Обновлено в 03:35
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Общество
Сильный ветер и дожди обрушатся на Москву 3 мая
Синоптики предупредили жителей Москвы о резком ухудшении погоды 3 мая. Сегодня в столице ожидаются дожди и сильный ветер.
Обновлено в 04:01
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Сгорел за час: в Сыктывкаре огонь уничтожил лесопилку
Обновлено в 03:03
Энергетика
Цена на нефть марки Brent рухнула до $71,28
Цена на нефть марки Brent подешевела до $71,28 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 09:11
Футбол
УЕФА не стал наказывать сборную Украины за выступление Мораеса
Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил, что контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА не стала наказывать сборную Украины за участие бразильца Жуниора Мораеса в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 04:16
Технологии
В Вашингтоне разрешили доставку грузов с помощью роботов
Вскоре на тротуарах и пешеходных переходах штата Вашингтон появятся роботы для доставки грузов.
Обновлено в 02:01