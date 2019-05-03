Футбол

Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контрактЧемпионат 15:46

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко достиг соглашения с клубом о подписании нового контракта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт

Чемпионат15:46

Зинченко согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

Sport24.ru16:02

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»

ProstoProSport15:47

«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с Зинченко

Soccer.ru16:20

Зинченко договорился с «Ман Сити» о новом контракте

Sports.ru16:46

Зинченко продлит контракт с «Сити»

Sport.ru16:15

Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»

Спорт день за днем15:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:59, Ашберн
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Политика

Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Наука

Die Welt (Германия): человек разумный едва не вымер в Европе (Die Welt)

Для сравнения: сегодня в Германии на одном квадратном километре проживает 200 человек.
Обновлено в 17:42
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Энергетика

Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти

Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила новым имиджем

Обновлено в 08:00
Музыка

Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
Футбол

Андрей Аршавин: «Не думаю, что „Зенит“ станет чемпионом в Грозном»

Думаю, Сергей Семак попросит своих игроков отталкиваться от своей игры в этом матче, — отметил эксперт в эфире «Матч ТВ» Напомним, матч 27-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Зенитом» состоится 4 мая в Грозном.
Обновлено в 17:56
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено в 16:54
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Футбол

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Трамп заявил, что не стремится к военной операции в Венесуэле

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших помощников американского лидера сообщила, что Трамп не особо стремится проводить военную операцию в Венесуэле, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 19:57
Политика

Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»

Обновлено в 19:09
Транспорт

Собянин заявил о готовности Большой кольцевой линии метро на 50%

Большая кольцевая линия является крупнейшей стройкой в истории метро столицы России. Достроить ее планируется к 2022 году.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Экономика

Россия лидирует по закупкам золота в 2019 году

Мировые центральные банки за первую четверть 2019 года закупили 145,5 тонн золота.
Обновлено в 20:29
Кино

Финальная месть: супергерои, божьи коровки и Тарковский

Супергерои дают последний бой, букашки играют в «Пиратов Карибского моря», а Андрей Тарковский вновь возвращается на большой экран.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Интернет

Google Chrome признан самым популярным в мире браузером

В списке самых популярных браузеров на смартфонах и планшетах лидерами помимо Google Chrome оказались Safari (26,4 %), китайский браузер QQ Browser (2,7 %), а также Firefox (1,8%).
Обновлено в 06:28
Общество

Автор «Сталингулага» впервые дал интервью

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми

Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице

Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено в 18:05
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, издевавшуюся над ребенком

В столице Кубани получил продолжение скандал с появившимся в Сети видео, на котором работник детского сада издевается над маленьким ребенком.
Обновлено в 06:52
Здоровье

Диетолог рассказала, чем чревато чрезмерное употребление шашлыка

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что на майских праздниках лучше не есть много шашлыков и не злоупотреблять алкоголем, так как из-за этого могут обостриться хронические заболевания или даже появиться новые, в частности - подагра.
Обновлено в 20:09
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Наука

Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Общество

Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением

Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное