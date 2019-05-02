Футбол

Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контрактЧемпионат 15:46

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко достиг соглашения с клубом о подписании нового контракта.
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Зинченко договорился с «Ман Сити» о новом контракте

Sports.ru16:46

Зинченко согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

Sport24.ru16:02

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»

ProstoProSport15:47

Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт

Чемпионат15:46

«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с Зинченко

Soccer.ru16:20

Зинченко продлит контракт с «Сити»

Sport.ru16:15

Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»

Спорт день за днем15:49
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Интернет

Microsoft анонсировала облачные решения для «интернета вещей» и искусственного интеллекта

Компания Microsoft выпустит ряд технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и "интернета вещей" (IoT, Internet of Things).
Обновлено в 17:03
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Общество

6 продуктов, которые могут исчезнуть из магазинов в ближайшее время

Какао Мед Хлеб Треска Вино Клубника Какао Какао, или шоколадные деревья, которые произрастают в западноафриканской Гане, рискуют исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила поклонников ультракороткой стрижкой

Обновлено в 10:02
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят

Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено в 16:54
Политика

В Госдуме Зеленского упрекнули в лицемерии

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет призвал новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского не начинать политическую карьеру с лицемерия.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент

Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.
Обновлено в 07:03
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области

Дерево упало на легковой автомобиль в городе Волхове Ленинградской области в четверг.
Обновлено в 11:13
Музыка

Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»

Обновлено в 09:14
Политика

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» атакована среди дня. Видео

Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о нанесении нового ракетного удара по российской военной авиабазе «Хмеймим», представив видеокадры пуска ракет реактивными системами залпового огня «Град».
Обновлено в 06:21
Кино

Премьера «Кино эпохи перемен» Алексея Федорченко пройдет в сентябре

Премьера нового документального фильма Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен» об особенностях кинопроизводства в России пройдет в сентябре 2019 года.
Обновлено в 03:57
Происшествия

На северо-востоке Петербурга горит склад

Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Общество

В Instagram появился блог еврейской девочки, погибшей при Холокосте

Обновлено в 10:49
Наука

Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне

Обновлено 30 апреля в 09:48
Происшествия

Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились

На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Общество

В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег

Обновлено в 17:30
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Кино

Продюсерская компания Обамы снимет сериал об администрации Трампа

Обновлено в 07:14
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву, Собчак раскрыла интимные подробности Волочковой

Пугачева набросилась на Кудрявцеву, Собчак — на Волочкову. «СтарХит» узнал, чем закончились их скандалы.
Обновлено в 16:00
Происшествия

На Куликовом поле в Одессе начались стычки

Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Технологии

Сайт Last.fm заблокирован в России

Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено в 09:43
Музыка

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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