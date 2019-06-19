Футбол
Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»Чемпионат 18:53
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Зинченко подписал новый договор с «Манчестер Сити». Соглашение рассчитано на пять лет. Официально о сделке должно быть объявлено уже сегодня, 20 июня.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:33, Вашингтон
Экономика
Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено в 04:18
Авто
Российский авторынок в мае упал на 18%
По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после выписки из больницы
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Оппозиция: власти Венесуэлы пытались продать здание консульства в США
Представитель оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо разместил в социальных сетях обвинения в адрес режима Николаса Мадуро в том, что власти планировали продать здание бывшего консульства Боливарианской республики в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море
Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.
Обновлено в 05:35
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров завоевал награду "Харт Трофи" как самый ценный игрок сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:43
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика
Трамп может уволить главу ФРС США
Американский президент Дональд Трамп считает, что может уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла .
Обновлено в 21:36
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Политика
Австралия приветствовала заявление следственной группы по делу о сбитом «Боинге»
Первые двое уже сказали журналистам, что сепаратисты непричастны к гибели "Боинга", а сами они не собираются давать показания международному следствию.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Новой Зеландии власти потратят $135 млн на выкуп оружия у населения
Правительство Новой Зеландии запускает кампанию по выкупу у населения полуавтоматического оружия, сообщает NZ Herald.
Обновлено в 23:03
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено в 23:18
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:40
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили
Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности.
Обновлено в 21:19
Кино
«Загадочное убийство» установило рекорд на Netflix
Обновлено в 19:41
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)
Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Хоккей
«Анахайм» выкупил контракт Перри
Нападающий Кори Перри покинет «Анахайм». Команда официально объявила о том, что выкупила контракт 34-летнего хоккеиста.
Обновлено в 12:47
Политика
В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады
В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали позицию представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 21:49
Общество
В России для жителей нижних этажей вырастет плата за отопление
Жильцам первых этажей придется оплачивать большую сумму за отопление.
Обновлено в 17:35
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Спущен на воду первый катер для охраны Крымского моста
Противодиверсионные катера проекта «Грачонок» – серия катеров охраны водного района, разработаны для перевооружения ВМФ.
Обновлено в 12:08
Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено в 22:06
Транспорт
В России может появиться новый штраф для автомобилистов
Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
Обновлено в 22:12
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41