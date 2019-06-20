Футбол
Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»Чемпионат вчера в 18:53
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Зинченко подписал новый договор с «Манчестер Сити». Соглашение рассчитано на пять лет. Официально о сделке должно быть объявлено уже сегодня, 20 июня.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:35, Вашингтон
Финансы
Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
Обновлено в 12:12
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Общество
Путин: проблема с выпуском косаток связана с высокой стоимостью
В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема с выпуском косаток, содержащихся в центре реабилитации бухте Средней в Приморье, связана с высокой стоимостью животных, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 07:14
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Политика
Путин ответил на критику в адрес «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:10
Политика
В Грузии оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко намекнула на интересное положение
Многие выявили предположение, что Виктория беременна вторым ребенком. «Тут наверное двое на фото», — намекнула о беременности подписчица.
Обновлено в 13:11
Экономика
В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Зеленский назвал украинские законы трешем
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Зампостпреда РФ при ООН: в зонах конфликтов должно быть защищено все мирное население
"Твердо стоим на позициях, что все социальные группы должны быть защищены в ходе вооруженного конфликта в равной степени в соответствии с международным правом, и учет особых потребностей одной из категорий населения не должен быть за счет и в ущерб другой", - отметил дипломат.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Адвокат сообщил о новом уголовном деле Малсага Ужахова
Как писал "Кавказский узел", глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов арестован по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время мартовского митинга в Магасе.
Обновлено в 14:02
Наука
На Филиппинах нашли корабельного червя, который сверлит камень
Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах.
Обновлено вчера в 11:39
Космос
Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса
Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.
Обновлено в 10:49
Политика
Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в России
Президент РФ Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в нескольких регионах РФ.
Обновлено в 06:07
Политика
Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники
Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Политика
На пост премьера Британии осталось два кандидата
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант вышли в финальный раунд борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьера страны, следует из результатов пятого тура голосования, в котором участвовали депутаты-тори из Палаты общин.
Обновлено в 14:09
Футбол
Кудряшов покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
Отмечается, что турецкий клуб также покинули защитник Сердар Таски, выступавший за московский "Спартак", и форварды Риад Байич и Эммануэль Адебайор.
Обновлено в 13:06
Музыка
В Сети появилась ранее неизданная песня Фредди Меркьюри
В рамках эфира BBC Radio 2 впервые прозвучала ранее неизданная песня Фредди Меркьюри «Time Waits For No One».
Обновлено в 12:53
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Футбол
Агент: «Спартак» сделал предложение по Бруме
Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Арминду Брумы, сообщил, что сразу три клуба сделали предложение по его клиенту.
Обновлено в 12:42
Общество
Детские сады Москвы начнут принимать малышей с двух лет четырех месяцев
В большинстве районов Москвы детсады принимают малышей с двух с половиной лет.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга
Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Baza: в изнасиловании приемного сына заподозрили преподавателя ВШЭ
Телеграм-канал Baza сообщил, что московские следователи вызвали на допрос преподавателя Высшей школы экономики - по информации канала, именно он является приемным родителем подростка, который, возможно, стал жертвой изнасилования в семье.
Обновлено в 13:03