Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»Чемпионат 19 июня в 18:53

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Зинченко подписал новый договор с «Манчестер Сити». Соглашение рассчитано на пять лет. Официально о сделке должно быть объявлено уже сегодня, 20 июня.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Общество Местами дожди и тепло — прогноз погоды в Сахалинской области на 20 июня Местами пройдут небольшие дожди. В южной части региона ожидается туман, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ФГБУ "Сахалинское УГМС".

Игры Dota Underlords доступна на Android и iOS Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.

Здоровье Для спасения Павлика Уварова не хватает 820 960 рублей Если вы решили спасти Павлика Уварова, пусть вас не смущает цена спасения.

Транспорт В России введут новый штраф для водителей В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.

Футбол Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир» Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Футбол Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Уругваем и Японией, сообщает "Советский спорт".

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.

Политика Президент России прокомментировал закон об оскорблении власти Российский президент Владимир Путин прокомментировал закон об оскорблении власти.

Политика Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.

Общество Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.

Экономика Путин попросил не сердиться из-за низких зарплат Зарплаты в России — предмет беспокойства власти, сообщил президент России Владимир Путин на проходящей сейчас "Прямой линии с президентом".

Шоу-бизнес Собчак отказалась от алиментов Виторгана Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Происшествия Вертолет с японскими военными разбился при посадке в Токио Многоцелевой вертолет Bell UH-1 сухопотных сил Японии разбился на военном аэродроме Татикава в префектуре Токио, сообщает агентство NHK.

Политика Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.

Политика На деревню Путину. Прямая линия зашла в тупик вместе со страной Прямая линия образца 2019 года выявила глубокий кризис не только традиционного формата общения руководителя государства с народом, но всей модели управления, выстроенной за последние десятилетия.

Хоккей Стал известен размер пенсии хоккеиста Овечкина от НХЛ Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет ежемесячно получать пенсию от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) в размере $13 тыс. (около 835 тыс. рублей).

Кино К акции «Великое кино великой страны» присоединились 1 000 кинотеатров МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Почти тысяча кинотеатров по всей России примут участие в уникальной акции «Великое кино великой страны», организованной в рамках фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины», сообщает пресс-служба кинофорума.