Футбол
Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»Чемпионат 19 июня в 18:53
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Зинченко подписал новый договор с «Манчестер Сити». Соглашение рассчитано на пять лет. Официально о сделке должно быть объявлено уже сегодня, 20 июня.
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«Трудно выразить словами, насколько я счастлив». Зинченко — о новом контракте с «Ман Сити»
Sportbox.RUвчера в 07:31
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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