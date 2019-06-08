Футбол
Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналисткуГазета.Ru 04:22
После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку. По информации СМИ, Зинченко встречается с Седан.
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