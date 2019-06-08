Футбол

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над СербиейРИА Новости 05:21

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы В, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зинченко поцеловал журналистку после победы сборной Украины

Матч ТВ04:45

Зинченко страстно поцеловал журналистку в прямом эфире после победы над Сербией

Sport24.ru05:58

Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией

Чемпионат04:46

ВИДЕО ДНЯ: Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией

Советский спорт06:17

Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку

Газета.Ru04:22

Зинченко поцеловал корреспондентку после победы над Сербией. Видео

Спорт-Экспресс03:52

Зинченко расцеловал журналистку после победы Украины над Сербией

Нева Спорт03:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:35, Ашберн
Происшествия

В Свердловской области горит исправительная колония

Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Ани Лорак рассказала о своей команде и замене мужу

Обновлено в 05:38
Политика

Программу углубления интеграции РФ и Белоруссии реализуют до 2023 года

Обновленная программа углубления интеграции в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии будет рассчитана на период до 2022-2023 годов.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
Авто

В Сеть просочились первые изображения Lada Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение

Обновлено в 05:54
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном

Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе

Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Общество

Синоптики объявили в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен еще в нескольких регионах Центрального федерального округа: Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Москве автобус задавил мужчину во время замены колеса

Автобус насмерть задавил мужчину во время замены колеса на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Очевидцы опубликовали видео полыхающего в Варшаве небоскреба

Обновлено в 01:40
Общество

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз

Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.
Обновлено в 01:40
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Авто

Открылись новые подробности о рестайлинговой Lada Largus FL

Первой серийной моделью, исполненной в новом стиле, стала Lada Vesta 2015 года. «X-стиль» достанется и новой Lada Largus FL.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Игры

Автор «Игры престолов» выпустит компьютерную игру

Вселенную Elden Ring совместно разрабатывали Джордж Мартин и глава FromSoftware, разработчик игр Хидэтака Миядзаки.
Обновлено в 04:20
Здоровье

Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Авто

Проверка в облаке топологии самого большого 7-нм GPU AMD заняла всего 10 часов

Как подтвердили в AMD, полная проверка (физической) топологии самого сложного в истории компании 7-нм GPU Vega 20 с 13,2 млрд транзисторов на соответствие проекту завершилась всего за 10 часов.
Обновлено в 05:31
Баскетбол

«Торонто» в третий раз обыграл «Голден Стэйт» в финале НБА

"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в четвертом матче финала НБА (92:105).
Обновлено вчера в 23:37
Наука

Найден способ понизить артериальное давление

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Космос

Финансируемое NASA исследование изучает инопланетные формы жизни

Вполне возможно, что инопланетная жизнь может состоять из совершенно иных форм материи и энергии, чем человеческие существа, которых нам еще предстоит идентифицировать или обнаружить.
Обновлено вчера в 07:54
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

Сотрудники изолятора отказались принять продукты для Голунова

Сотрудники изолятора временного содержания отказались передать журналисту «Медузы» Ивану Голунову продукты от его родственников, сообщает «Медуза».
Обновлено в 05:20
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Обновлено в 06:21
Экономика

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов

Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено в 05:14
Экономика

Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией

29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
Обновлено в 05:08
Общество

В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро

Картина Василия Кандинского была продана на торгах аукционного дома Ketter Kunst в Германии за рекордные для страны 2,5 миллиона евро.
Обновлено в 05:46
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Центр лучевой терапии появится на юге Петербурга в 2021 году

Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное