Футбол
Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над СербиейРИА Новости 05:21
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы В, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
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