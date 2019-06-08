Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над СербиейРИА Новости 05:21

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы В, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

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