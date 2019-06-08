Футбол
Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над СербиейРИА Новости 05:21
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы В, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
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Происшествия
Журналиста Голунова госпитализировали
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Хоккей
Барбашев дисквалифицирован на один матч финала Кубка Стэнли
Департамент по безопасности игроков дисквалифицировал 23-летнего российского нападающего, рассмотрев эпизод пятого матча серии, который завершился со счетом 2:1 в пользу музыкантов.
Обновлено в 00:00
Авто
Электрокары от Rivian научат подзаряжать друг друга
Молодая американская компания Rivian придумала передавать электроны от одного электрокара к другому.
Обновлено в 02:39
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено 06 июня в 21:53
Футбол
Буффон желает вернуться в «Парму»
Как известно, именно в составе "Пармы" именитый итальянец, которому в январе исполнился сорок один год, начинал профессиональную карьеру, а затем перебрался в стан "старой синьоры".
Обновлено в 07:58
Футбол
«Интер» продаст Икарди. Конте не рассчитывает на игрока
«Интер» не рассчитывает на Икарди в следующем сезоне, несмотря на то, что на переговорах с клубом агент и жена игрока Ванда Нара дала понять, что он не хочет уходить.
Обновлено в 04:11
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:26
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.
Обновлено в 06:30
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Кудрин назвал три шага в борьбе с коррупцией в России
Внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти позволит справиться с коррупцией в России.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Полиция нашла в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина
Столичная полиция изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина, а также электронные весы.
Обновлено вчера в 16:18
Энергетика
«Северный поток – 2» профинансирован на 80%
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:30
Транспорт
В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Баскетбол
«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА
"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Принцесса Монако тайно крестила сына
Принцесса Монако Шарлотта Казираги тайно крестила сына, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:40
Общество
Минтруд заявил о росте зарплат соцработников
В Министерстве труда сообщили о росте зарплат социальных работников с 12 000 рублей до 34 000.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани
В Сети появилось видео жесткой посадки частного легкомоторного самолета, которая произошла сегодня в 11.30 в Новокубанском районе Краснодарского края.
Обновлено в 06:58
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 04:45
Здоровье
Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены
Обновлено вчера в 03:15