Футбол

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над СербиейРИА Новости 05:21

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы В, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
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Журналистка, которую поцеловал Зинченко, оказалась его девушкой

Нева Спорт08:16

Зинченко страстно поцеловал журналистку в прямом эфире после победы над Сербией

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ВИДЕО ДНЯ: Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией

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Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией

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Зинченко поцеловал журналистку после победы сборной Украины

Матч ТВ04:45

Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку

Газета.Ru04:22
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Обновлено в 05:33
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Ранее продюсер попал в больницу с отравлением средством для прочистки труб Роспотребнадзор может выдать предписания для изменения упаковки средства для прочистки труб, которым отравился продюсер Бари Алибасов, однако судебная перспектива иска к производителю находится под вопросом, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
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Обновлено вчера в 08:04
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