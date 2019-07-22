Футбол
Зинченко плакал, когда Компани ушел из «Ман Сити»Спорт-Экспресс 03:45
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что не сдержал слез после ухода Венсана Компани из клуба. Компани покинул "Ман Сити" этим летом и стал играющим тренером "Андерлехта".
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Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Здоровье
В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты
Минздрав Забайкальского края проведет проверку по жалобе жителей поселка Вершино-Дарасунское, которые вынуждены были стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:39
Общество
Правила провоза багажа через границу ужесточат
Сообщается, что с 19 августа можно будет ввезти не более 5 килограммов фруктов и овощей и не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Британии чайка унесла чихуахуа
Обновлено вчера в 20:12
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Смоленской области археологи нашли следы битвы войны 1812 года
Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, в которой погибло 12-20 тысяч солдат, сообщает в понедельник пресс-служба ИА РАН.
Обновлено в 03:50
Политика
В Москве завершился митинг оппозиции
Митинг, напомним, был против отказа в регистрации ряда кандидатов на выборах в Мосгордуму.
Обновлено 20 июля в 10:07
Политика
Глава «Слуги народа»: Партия открыта к любому диалогу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах.
Обновлено в 05:07
Происшествия
На озере Телецком катер врезался в баржу
В Республике Алтай на озере катер врезался в баржу, которая была пришвартована к берегу. В результате инцидента пострадали 5 человек.
Обновлено в 03:32
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Финляндии россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек
В правоохранительных органах Финляндии отмечают, что двое человек погибли на месте: женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения.
Обновлено вчера в 20:06
Наука
FDA одобрило «препарат запаса» для лечения множественной миеломы
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Xpovio, предназначенный для лечения пациентов с рецидивирующей и/или рефрактерной множественной миеломой.
Обновлено 19 июля в 10:23
Политика
Партии Зеленского не понадобится коалиция — «Слуга народа» получает более половины мест в Раде
Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» по итогам парламентских выборов может получить число мандатов, необходимое для создания большинства без коалиции.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Общество
Фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек
Двадцатый рок-фестиваль "Нашествие", который прошел с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово в Тверской области, посетили порядка 200 тысяч человек.
Обновлено в 04:20
Энергетика
НОВАТЭК продал доли в «Арктик СПГ-2» китайским и японским компаниям
НОВАТЭК закрыл сделку по продаже долей в проекте «Арктик СПГ-2» китайским компаниям CNPC и CNOOC, а также консорциуму японской государственной корпорации JOGMEC и Mitsui.
Обновлено в 04:27
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Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым
Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
Обновлено в 00:14
Единоборства
Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд в UFC
Оба бойца относятся к тяжелой весовой категории. Поединок завершился крайне быстро — на 12-й секунде первого раунда.
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Сотрудники ФСБ и МВД задержали террориста с поясом смертника. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых органах.
Обновлено в 03:37
Технологии
Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банков
Активно внедряя технологии блокчейн, банки снижают собственный уровень кибербезопасности.
Обновлено в 03:02