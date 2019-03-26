Футбол
Зинченко остался доволен ничьей сборных Португалии и СербииSport.ru 01:13
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями от победы в матче квалификации Евро-2020 со сборной Люксембурга. Встреча завершилась со счётом 2:1. Также Зинченко не скрывал радости из-за того, что Португалия и Сербия, выступающие с украинцами в одной группе, сыграли вничью.
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Александр Зинченко: «Я считаю, что Украина заслужила победу над Люксембургом»
Спорт-Экспрессвчера в 19:22
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