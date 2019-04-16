Футбол

Зинченко не сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче ЛЧСпорт-Экспресс 08:57

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не примет участия в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Возможно, в этой встрече примет участие форвард Серхио Агуэро.
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Зинченко не сможет сыграть против «Тоттенхема» в Лиге чемпионов

МК-Спорт13:14

Зинченко пропустит ответный матч с «Тоттенхэмом»

Sport24.ru09:32

Зинченко не сыграет в ответном матче ЛЧ с «Тоттенхэмом»

Чемпионат08:46

Футболист Зинченко не сможет помочь «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэмом»

Pravda.Ru09:16

Зинченко пропустит ответный матч с «Тоттенхэмом»

Евро-футбол.ру09:11

Зинченко не сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче ЛЧ

Спорт-Экспресс08:57

Зинченко пропустит тренировку «Манчестер Сити» перед матчем с «Тоттенхэмом»

РИА Новости09:30
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Футбол

Ювентус — Аякс 1:2

Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Гаджеты

Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы

Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено в 17:01
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
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Происшествия

В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет

Гражданина Норвегии Фруде Берга приговорили к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Норвежской разведывательной службы.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Чили самолет упал на дом, есть жертвы

В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении

Обновлено вчера в 17:14
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada

«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Общество

На восстановление Нотр-Дама за сутки собрано более 700 миллионов евро

Обновлено в 10:36
Политика

Charlie Hebdo выпустил карикатуру после пожара в Нотр-Даме

Сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номер карикатуру на президента Франции Эммануэля Макрона с горящим Нотр-Дамом вместо головы.
Обновлено в 06:00
Авто

Lexus презентовал первый минивэн в истории марки

Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Общество

НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина

Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Хоккей

В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

В середине первого тайма в третьем матче против "Каролины Харрикейнз" в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подрался с форвардом соперника Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 22:44
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Технологии

Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса

Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Участницу Pussy Riot отпустили из полиции после проверки документов

Обновлено в 15:57
Происшествия

Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено в 16:01
Политика

Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста.
Обновлено в 13:32
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Происшествия

В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Общество

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Транспорт

ЦОДД не планирует вводить платный проезд перекрестков в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы не планирует вводить платный проезд перекрестков в городе.
Обновлено в 09:11
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
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Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
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