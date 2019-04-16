Футбол
Зинченко не сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче ЛЧСпорт-Экспресс 08:57
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не примет участия в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Возможно, в этой встрече примет участие форвард Серхио Агуэро.
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Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
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Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы
Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено в 17:01
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Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
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Происшествия
В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет
Гражданина Норвегии Фруде Берга приговорили к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Норвежской разведывательной службы.
Обновлено в 04:56
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Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
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Происшествия
В Чили самолет упал на дом, есть жертвы
В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
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Верка Сердючка выступит на Евровидении
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Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
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Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada
«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
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Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Политика
Charlie Hebdo выпустил карикатуру после пожара в Нотр-Даме
Сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номер карикатуру на президента Франции Эммануэля Макрона с горящим Нотр-Дамом вместо головы.
Обновлено в 06:00
Авто
Lexus презентовал первый минивэн в истории марки
Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
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Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
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Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
В середине первого тайма в третьем матче против "Каролины Харрикейнз" в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подрался с форвардом соперника Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 22:44
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Технологии
Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса
Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено в 16:01
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста.
Обновлено в 13:32
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
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Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Транспорт
ЦОДД не планирует вводить платный проезд перекрестков в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы не планирует вводить платный проезд перекрестков в городе.
Обновлено в 09:11
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00