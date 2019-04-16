Зинченко не сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче ЛЧСпорт-Экспресс 08:57

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не примет участия в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Возможно, в этой встрече примет участие форвард Серхио Агуэро.

Зинченко не сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче ЛЧ

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