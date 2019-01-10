Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может вернуться в Россию в текущее трансферное окно. По информации журналиста Sky Sports Italia Франческо Пьетреллы, хавбек может перебраться в «Уфу» на правах аренды.

Зинченко может вернуться в «Уфу» на правах аренды

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