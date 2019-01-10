Футбол

Зинченко может вернуться в «Уфу» на правах аренды
Матч ТВ
05:11

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может вернуться в Россию в текущее трансферное окно. По информации журналиста Sky Sports Italia Франческо Пьетреллы, хавбек может перебраться в «Уфу» на правах аренды.
Матч ТВ05:11

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Зинченко может вернуться в «Уфу» на правах аренды

Матч ТВ05:11

Газизов — Зинченко: «Тут хайп пошел, что ты в „Уфу“ можешь прийти в аренду. Тогда писять все будем»

Sport24.ru06:22

Источник: Зинченко может вернуться в «Уфу»

Спорт-Экспресс07:06

«Уфа» опровергла возможное возвращение Зинченко в клуб на правах аренды

ТАСС05:25

Зинченко может вернуться в Уфу

Газета.Ru06:30

Зинченко может вернуться в «Уфу» на правах аренды

Sportbox.RU05:11

Газизов поздравил Зинченко с дебютным голом за «Манчестер Сити»

Чемпионат06:26
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Происшествия

В Москве затопило Тушинский тоннель

Обновлено в 03:26
Музыка

Милонов резко раскритиковал творчество Шнурова

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя Пятому каналу инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде, резко высказался о творчестве лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Обновлено вчера в 11:31
Экономика

Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.
Обновлено в 06:30
Политика

Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций

Антироссийские санкции вызвали проблемы с поставками композитных материалов из США и Японии для создания самолета МС-21, из-за этого его выпуск может отложиться на несколько лет, сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:34
Общество

Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»

Обновлено в 05:18
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Омске фельдшер «скорой» обвинила двух врачей в изнасиловании

Обновлено в 07:16
Политика

Лукашенко пригрозил России из-за налогового маневра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять Белоруссию как союзника, если страны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.
Обновлено в 07:20
Политика

Додон пожаловался Медведеву на российские санкции против Украины

Президент Молдавии Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, к которым привело введение Москвой запрета на импорт товаров с Украины.
Обновлено в 05:09
Общество

Глава Amazon объявил о разводе с супругой

Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится со своей супругой Маккензи. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Томос об автокефалии вернулся на Украину

Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Власти Москвы рассказали, когда устранят аварию на Тушинском тоннеле

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о том, что движение по Тушинскому тоннелю восстановят к пятнице.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Ветеран чеченской войны избил насмехавшихся над его модной сумкой

Конфликт разгорелся из-за того, что молодые люди сказали мужчине, что у него женская сумка, и стали подшучивать над его ориентацией.
Обновлено в 06:19
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить школьникам приносить еду из дома

Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей, сообщает m24.
Обновлено в 06:30
Космос

В Роскосмосе назвали причины переноса запуска лунных станций

Перенос запуска автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» на года связан с необходимостью отработки технологии мягкой посадки аппарата на поверхность естественного спутника Земли, сообщили в Роскосмосе.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО

ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Гаджеты

Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой

Обновлено в 05:29
Политика

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации

Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.
Обновлено в 06:55
Общество

В России ужесточают правила усыновления и опеки

Минпросвещения разработало законопроект, ужесточающий правила усыновления и опеки в России.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Временный глава Пентагона нецензурно обругал F-35

Обновлено в 03:43
Политика

Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может

В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.
Обновлено в 05:51
Финансы

Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро

По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие

В США объяснили «молчание» России про С-500

The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

В Госдуму внесен закон о запрете передачи Курил

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект «О территориальных претензиях к РФ со стороны Японии», который запрещает передачу Курильских островов другим странам.
Обновлено в 07:19
Футбол

РПЛ выдвинула Александра Дюкова на пост президента РФС

Российская Премьер-Лига (РПЛ) приняла решение выдвинуть председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:05
Политика

Медведев прокомментировал создание альтернатив иностранному ПО

Создание альтернатив иностранному программному обеспечению не означает, что Россия собирается встать на путь изоляции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:29
Религия

Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу

Русская православная церковь (РПЦ) пока не подавала заявку на передачу ей в пользование Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге после того, как распоряжение о порядке этой передачи 30 декабря утратило силу.
Обновлено в 05:38
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Рогозин: NASA попросило создать лунную версию «Союза»

Лунная версия корабля «Союз» позволит создать резервную космическую транспортную систему, уточнил Рогозин.
Обновлено в 04:25
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины. Самый молодой автор гола в истории сборной Украины.
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Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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