Футбол

Зинченко и Коноплянка поддержали Ракицкого после трансфера в «Зенит»Матч ТВ 00:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка поддержали соотечественника Ярослава Ракицкого после перехода из «Шахтера» в «Зенит». О трансфере было объявлено накануне. 29-летний украинец Ракицкий заключил с сине-бело-голубыми контракт на 3,5 года.
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После перехода в «Зенит» украинские фанаты прокляли Ракицкого, а напарники по сборной - поддержали

Комсомольская правда03:20

Зинченко и Коноплянка поддержали Ракицкого после трансфера в «Зенит»

Матч ТВ00:30

Зинченко и Коноплянка поддержали Ракицкого после трансфера в «Зенит»

Sportbox.RU00:30
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Украинский футболист
Украинский футболист, защитник клуба «Шахтёр» и национальной сборной Украины. В системе донецкого «Шахтёра» находится с 13 лет.
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Евгений Коноплянка
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
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