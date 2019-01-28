Зинченко и Коноплянка поддержали Ракицкого после трансфера в «Зенит»Матч ТВ 00:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка поддержали соотечественника Ярослава Ракицкого после перехода из «Шахтера» в «Зенит». О трансфере было объявлено накануне. 29-летний украинец Ракицкий заключил с сине-бело-голубыми контракт на 3,5 года.

Зинченко и Коноплянка поддержали Ракицкого после трансфера в «Зенит»

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