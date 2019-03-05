Футбол

Зинченко – в символической сборной февраля в АПЛ по версии WhoScoredЧемпионат 19:19

Авторитетный статистический сайт WhoScored включил полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в символическую сборную АПЛ по итогам февраля. В прошедшем месяце украинец провёл три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.
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Украинец Зинченко попал в символическую сборную АПЛ

Газета.Ru20:18

Ван Дейк - лучший игрок АПЛ в феврале по версии Ассоциации футболистов

Soccer.ru06:37

Зинченко попал в символическую сборную 29-го тура премьер-лиги по версии Алана Ширера

Спорт-Экспресс12:06

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Sputnik Армения11:21

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Sport24.ru10:58

Зинченко - в символической сборной АПЛ в феврале по версии WhoScored

Евро-футбол.ру11:22

Зинченко – в символической сборной февраля в АПЛ по версии WhoScored

Чемпионат19:19
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Пиву в России захотели установить минимальную цену

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Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

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Определены лучшие достопримечательности мира

Площадь Испании в Севилье объявлена лучшей достопримечательностью мира, сообщает Stasher.
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Учёные нашли неожиданную пользу в ожирении

Выяснилось, что больные с ожирением погибали от инсульта на 62% реже, чем люди с нормальным весом.
Обновлено в 18:43
Происшествия

В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш

Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.
Обновлено в 20:51
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
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Транспорт

Китай намерен инвестировать в строительство железных дорог

Китай в 2019 году намерен вложить в строительство железных дорог 800 миллиардов юаней (около 119 миллиардов долларов), говорится в обнародованном во вторник докладе о работе правительства Китая.
Обновлено в 22:03
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Антонов: страны Европы останутся проигравшими от разрыва ДРСМД

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Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

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«Эдмонтон» обыграл «Баффало» матче НХЛ

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Лавров назвал слова Болтона о Венесуэле оскорблением Латинской Америки

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о Доктрине Монро в отношении Венесуэлы.
Обновлено в 04:29
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Самолет Air China совершил вынужденную посадку на Чукотке

Самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку из-за сработавшей сигнализации, сообщившей о пожаре в багажном отсеке.
Обновлено в 15:15
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Автоконцерны смогут выбирать компоненты для локализации

Автоконцерны смогут выбирать компоненты для локализации Автоконцерны все-таки не заставят в обязательном порядке производить в РФ ключевые элементы машин, как предлагал Минпромторг.
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Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
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Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено в 18:22
Авто

Volvo ограничит скорость новых автомобилей

Обновлено в 11:37
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AliExpress начнет продавать автомобили в России

Обновлено в 21:22
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Совет Думы рассмотрит законопроект о повышении пенсий

"Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума", - сказал В.Володин журналистам в понедельник.
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Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
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Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
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Наряду с новой мерой социальной поддержки в Камчатском крае семьи, родившие или усыновившие первого ребенка, получают ежемесячные денежные выплаты до достижения им 1,5 лет.
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ПЦУ начала передачу зарубежных приходов Константинополю

"Новая украинская церковь" начала процесс передачи зарубежных приходов Константинопольскому патриархату, передает РИА "Новости".
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Сотрудник брянской колонии получил 12 лет за убийство заключённого

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