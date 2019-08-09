Футбол
Зийех продлил контракт с «Аяксом»Soccer.ru 12:32
Пресс-служба «Аякса» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хакимом Зийехом. Соглашение с 26-летним марокканским футболистом рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось о том, что Зийех отказался от перехода в испанскую «Севилью».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Футбол
Восьмой по счету игрок «Зенита» готовится перейти в «Сочи»
Защитником интересуется «Сочи», куда и так уже перешли семь игроков «Зенита».
Обновлено в 12:30
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Наука
Ученые выявили группу крови долгожителей
При четвертой группе крове часто встречается порок сердца. Также эти люди часто болеют различными инфекциями.
Обновлено 07 августа в 14:43
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Политика
Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Транспорт
Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту
Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Общество
Минкульт предлагает запретить приносить свою еду в кинотеатры
Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки.
Обновлено в 10:31
Футбол
Заместитель главы селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул свой пост
Как ранее сообщал "СЭ", заместитель главы селекционной службы "Спартака" Александр Аверьянов покинул свой пост.
Обновлено в 16:42
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом матче АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над «Норвичем» в матче 1-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Под Ачинском вновь ввели режим ЧС после новых взрывов на арсенале
Вечером 9 августа на военном складе близ села Каменка под Ачинском началась вторая серия взрывов.
Обновлено в 15:27
Футбол
«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке Германии
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Юрдинген" в рамках 1-го раунда Кубка Германии.
Обновлено в 16:42
Музыка
Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Игорь Макаров поделился кадрами празднования первого дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери
Игорь Макаров поделился кадрами с дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери Примечательно, что Кудрявцева и Макаров долгое время скрывали лицо дочери.
Обновлено в 14:50
Космос
Роскосмос сообщил о завершении летных испытаний спутников «Канопус-В»
Как сообщает Роскосмос, госкомиссия приняла решение рекомендовать заказчику принять космический комплекс "Канопус-В" в эксплуатацию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:19
Футбол
Нойштедтер и Филипп впервые тренируются с «Динамо»
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Футбол
Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу
Интерес к французу проявляет ПСВ из Эйндховена, который возглавляет бывший партнер Рибери по «Баварии» Марк ван Боммел, лично желающий видеть его в своей команде.
Обновлено в 17:05
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53