Футбол

Зийех продлил контракт с «Аяксом»Soccer.ru 12:32

Пресс-служба «Аякса» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хакимом Зийехом. Соглашение с 26-летним марокканским футболистом рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось о том, что Зийех отказался от перехода в испанскую «Севилью».
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