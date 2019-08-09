Футбол
Зийех продлил контракт с «Аяксом»Soccer.ru 12:32
Пресс-служба «Аякса» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хакимом Зийехом. Соглашение с 26-летним марокканским футболистом рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось о том, что Зийех отказался от перехода в испанскую «Севилью».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:17, Вашингтон
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