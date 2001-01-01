Спорт

Зигфрид Мазе: «К спринту Фуркад не успел восстановиться»
Sportbox.RU
05:49

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе поделился мнением о выступлении француза Мартена Фуркада в спринте и перспективах в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. Напомним, ранее Мазе тренировал сборную Франции.
Sportbox.RU05:49

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Зигфрид Мазе: «К спринту Фуркад не успел восстановиться»

Sportbox.RU05:49

Зигфрид Мазе: «К спринту Фуркад не успел восстановиться»

Матч ТВ05:45
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Выдающийся французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год, многократный чемпион Франции.
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Александр Викторович Логинов
Российский биатлонист
Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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