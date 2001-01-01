Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе поделился мнением о выступлении француза Мартена Фуркада в спринте и перспективах в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. Напомним, ранее Мазе тренировал сборную Франции.

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