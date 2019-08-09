Футбол

«Аякс» продлил контракт с Зиешем на два годаProstoProSport 14:16

Амстердамский «Аякс» объявил о продлении контракта с одним из своих лидеров, марокканским полузащитником Хакимом Зиешем, который проведет в составе команды еще два сезона. Зиеш перебрался в «Аякс» три года назад из «Твенте» и сразу стал одним из лидеров клуба.
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Марокканский футболист
Марокканский и нидерландский футболист, полузащитник амстердамского «Аякса» и сборной Марокко. Участник чемпионата мира 2018 года.
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