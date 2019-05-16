Футбол

Зиеш признан лучшим игроком «Аякса» в сезонеSports.ru вчера в 11:57

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш стал лучшим игроком команды в сезоне-2018/19. 26-летний хавбек провел 29 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 16 голов и отдал 21 ассист. Подробную статистику Зиеша можно посмотреть здесь.
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Стало известно имя лучшего игрока «Аякса» в сезоне

Газета.Ruвчера в 14:17

Зиех второй год подряд признан лучшим игроком «Аякса» в сезоне

Спорт-Экспрессвчера в 11:33

«Аякс» назвал лучшего игрока сезона-2018/19

Матч ТВвчера в 12:13

Зиеш — лучший игрок «Аякса» в сезоне-2018/19

Чемпионатвчера в 12:40

Полузащитник «Аякса» Мазрауи признан лучшим молодым игроком чемпионата Голландии

Советский спортвчера в 12:43

Мазрауи признан самым талантливым игроком «Аякса» по итогам сезона

Sport24.ruвчера в 11:41

Френки де Йонг признан лучшим молодым игроком года в Нидерландах

Soccer.ru15 мая в 20:34
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Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Экономика

65% российских семей не имеют сбережений

Сегодня, 16 мая 2019 года, стало известно, что 65% российских семей не имеют сбережений.
Обновлено вчера в 03:59
Политика

В конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге вмешался Путин

Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Экономика

ЦБ увидел в потребительских кредитах ловушку для населения и банков

Выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в будущем может оказаться ловушкой и для населения, и для банков.
Обновлено вчера в 06:51
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ

Обновлено 15 мая в 15:52
Политика

Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено вчера в 19:15
Наука

Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи

Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований пришли к выводу, что приготовленная пища опасна для здоровья.
Обновлено вчера в 22:57
Футбол

Месси получил правительственную награду Каталонии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 18:20
Религия

Ургант придумал, как примирить протестующих в Екатеринбурге

Обновлено в 00:31
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Общество

Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев

Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 02:44
Общество

В выходные в Екатеринбурге ожидаются дожди

По прогнозу синоптиков, 18-19 мая в Екатеринбурге ожидаются дожди и даже мокрый снег.
Обновлено в 00:45
Кино

Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах

Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Футбол

Мирзов ударил игрока «Урала» из-за национальных оскорблений

Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Резиуан Мирзов по окончании полуфинального матча Кубка России с «Уралом» ударил форварда гостей Владимира Ильина.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:56
Хоккей

Хартли: у Латвии нет другого выхода, кроме как обыгрывать Россию и Швецию

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвёл итоги встречи с Чехией (3:6) на ЧМ-2019.
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье

В ставропольском городе Изобильном открыли новую детскую поликлинику

Новую детскую поликлинику открыли в городе Изобильный Ставропольского края.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров

Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 17:49
Общество

Уволен директор клиники имени Мешалкина Александр Караськов

Кардиохирург сообщил изданию НГС, что планирует остаться работать в Новосибирске и пока не знает, кто займет пост директора клиники после него.
Обновлено вчера в 23:08
Авто

В Белоруссии презентовали бронированный грузовик «Защитник»

В рамках выставки Milex-2019, который проходит на территории Белоруссии, был презентован грузовик "Защитник", разработанный компанией "140 ремонтный завод".
Обновлено в 00:28
Кино

Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон

Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.
Обновлено вчера в 04:29
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