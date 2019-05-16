Футбол
Зиеш признан лучшим игроком «Аякса» в сезонеSports.ru вчера в 11:57
Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш стал лучшим игроком команды в сезоне-2018/19. 26-летний хавбек провел 29 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 16 голов и отдал 21 ассист. Подробную статистику Зиеша можно посмотреть здесь.
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Полузащитник «Аякса» Мазрауи признан лучшим молодым игроком чемпионата Голландии
Советский спортвчера в 12:43
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
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Политика
Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку
Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
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Экономика
65% российских семей не имеют сбережений
Сегодня, 16 мая 2019 года, стало известно, что 65% российских семей не имеют сбережений.
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В конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге вмешался Путин
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Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
ЦБ увидел в потребительских кредитах ловушку для населения и банков
Выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в будущем может оказаться ловушкой и для населения, и для банков.
Обновлено вчера в 06:51
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ
Обновлено 15 мая в 15:52
Политика
Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено вчера в 19:15
Наука
Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи
Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований пришли к выводу, что приготовленная пища опасна для здоровья.
Обновлено вчера в 22:57
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 18:20
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Ургант придумал, как примирить протестующих в Екатеринбурге
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Общество
Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев
Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 02:44
Общество
В выходные в Екатеринбурге ожидаются дожди
По прогнозу синоптиков, 18-19 мая в Екатеринбурге ожидаются дожди и даже мокрый снег.
Обновлено в 00:45
Кино
Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах
Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Футбол
Мирзов ударил игрока «Урала» из-за национальных оскорблений
Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Резиуан Мирзов по окончании полуфинального матча Кубка России с «Уралом» ударил форварда гостей Владимира Ильина.
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Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
Хартли: у Латвии нет другого выхода, кроме как обыгрывать Россию и Швецию
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвёл итоги встречи с Чехией (3:6) на ЧМ-2019.
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье
В ставропольском городе Изобильном открыли новую детскую поликлинику
Новую детскую поликлинику открыли в городе Изобильный Ставропольского края.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров
Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Уволен директор клиники имени Мешалкина Александр Караськов
Кардиохирург сообщил изданию НГС, что планирует остаться работать в Новосибирске и пока не знает, кто займет пост директора клиники после него.
Обновлено вчера в 23:08
Авто
В Белоруссии презентовали бронированный грузовик «Защитник»
В рамках выставки Milex-2019, который проходит на территории Белоруссии, был презентован грузовик "Защитник", разработанный компанией "140 ремонтный завод".
Обновлено в 00:28
Кино
Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон
Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.
Обновлено вчера в 04:29