Зиеш признан лучшим игроком «Аякса» в сезонеSports.ru 11:57

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш стал лучшим игроком команды в сезоне-2018/19. 26-летний хавбек провел 29 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 16 голов и отдал 21 ассист. Подробную статистику Зиеша можно посмотреть здесь.

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