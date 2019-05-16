Футбол
Зиеш признан лучшим игроком «Аякса» в сезонеSports.ru 11:57
Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш стал лучшим игроком команды в сезоне-2018/19. 26-летний хавбек провел 29 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 16 голов и отдал 21 ассист. Подробную статистику Зиеша можно посмотреть здесь.
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Полузащитник «Аякса» Мазрауи признан лучшим молодым игроком чемпионата Голландии
Советский спорт12:43
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
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