Футбол
Зиеш: мечтаю играть за «Арсенал» или «Барселону»Чемпионат 04:23
Марокканский полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш признался, что хотел бы выступать за «Арсенал» или «Барселону».
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Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика
Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС
АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Общество
Климатическое лето пришло в Москву на две недели раньше
Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше положенного срока, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 08:02
Политика
Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского
Экс-глава Украины Петр Порошенко срочно пригласил на встречу премьера Владимира Гройсмана и главу Рады Андрея Парубиа.
Обновлено в 04:50
Авто
Компания Lamborghini выпустит экстремальный кроссовер Urus
Как оказалось, компания Lamborghini выпустит экстремальный кроссовер Urus по мотивам концепта Urus ST-X.
Обновлено в 05:37
Происшествия
МВД предлагает конфисковать автомобили у пьяных водителей
«В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», – отметили в МВД.
Обновлено в 07:42
Политика
Министр обороны Украины Полторак подал в отставку
Обновлено в 04:14
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Гаджеты
От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др
После объявления о прекращении сотрудничества между Google и Huawei, еще ряд компаний отказались от работы с китайцами.
Обновлено в 06:41
Политика
Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой
Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Кино
Финал «Игры престолов» растащили на мемы
Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
Обновлено в 07:55
Кино
«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика
Песков объяснил обнаружение миллиардов рублей у офицеров ФСБ
Системная работа по борьбе с коррупцией объясняет аресты высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и обнаружение у них колоссальных сумм наличных.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Старшая дочь Валерия Меладзе создала собственный бренд украшений
Старшая дочь певца Валерия Меладзе от первого брака Инга создала собственный бренд украшений.
Обновлено в 01:15
Экономика
Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»
Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
В Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский пешком отправился на инаугурацию в Раду
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду, где пройдет его инаугурация.
Обновлено в 02:58
Наука
Ученые рассказали о происхождении Бермудских островов
Специалисты из Национального научного фонда рассказали об уникальном процессе формирования древнего спящего вулкана, на котором впоследствии и образовались Бермудские острова.
Обновлено в 06:26
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский принял глав и послов иностранных государств
Обновлено в 07:51
Политика
Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку
Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено в 03:55