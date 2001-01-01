Футбол

Зиеш: мечтаю играть за «Арсенал» или «Барселону»Чемпионат 04:23

Марокканский полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш признался, что хотел бы выступать за «Арсенал» или «Барселону».
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Хаким Зиеш: Играть за «Арсенал» или «Барселону» - моя мечта

Советский спорт01:51

Хаким Зиеш: «Играть в „Арсенале“ и „Барселоне“ — моя мечта»

Матч ТВ02:24

Хаким Зиеш: «Играть в „Арсенале“ и „Барселоне“ — моя мечта»

Sportbox.RU02:24

Зиеш: мечтаю играть за «Арсенал» или «Барселону»

Чемпионат04:23

Хаким Зиех хотел бы играть за «Арсенал» или «Барселону»

Спорт-Экспресс01:45

Зиеш назвал два клуба, в которых мечтает играть

Евро-футбол.рувчера в 16:33
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Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Москве проверят восемь школ и колледж после звонков о минировании

Обновлено в 06:34
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Общество

Климатическое лето пришло в Москву на две недели раньше

Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше положенного срока, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 08:02
Политика

Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского

Экс-глава Украины Петр Порошенко срочно пригласил на встречу премьера Владимира Гройсмана и главу Рады Андрея Парубиа.
Обновлено в 04:50
Авто

Компания Lamborghini выпустит экстремальный кроссовер Urus

Как оказалось, компания Lamborghini выпустит экстремальный кроссовер Urus по мотивам концепта Urus ST-X.
Обновлено в 05:37
Происшествия

МВД предлагает конфисковать автомобили у пьяных водителей

«В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», – отметили в МВД.
Обновлено в 07:42
Политика

Министр обороны Украины Полторак подал в отставку

Обновлено в 04:14
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Гаджеты

От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др

После объявления о прекращении сотрудничества между Google и Huawei, еще ряд компаний отказались от работы с китайцами.
Обновлено в 06:41
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Кино

Финал «Игры престолов» растащили на мемы

Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
Обновлено в 07:55
Кино

«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных

Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика

Песков объяснил обнаружение миллиардов рублей у офицеров ФСБ

Системная работа по борьбе с коррупцией объясняет аресты высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и обнаружение у них колоссальных сумм наличных.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Старшая дочь Валерия Меладзе создала собственный бренд украшений

Старшая дочь певца Валерия Меладзе от первого брака Инга создала собственный бренд украшений.
Обновлено в 01:15
Экономика

Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»

Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

В Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский пешком отправился на инаугурацию в Раду

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду, где пройдет его инаугурация.
Обновлено в 02:58
Наука

Ученые рассказали о происхождении Бермудских островов

Специалисты из Национального научного фонда рассказали об уникальном процессе формирования древнего спящего вулкана, на котором впоследствии и образовались Бермудские острова.
Обновлено в 06:26
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Политика

Зеленский принял глав и послов иностранных государств

Обновлено в 07:51
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Авто

Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено в 03:55
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Хаким Зийех
Марокканский футболист
Марокканский и нидерландский футболист, полузащитник амстердамского «Аякса» и сборной Марокко. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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