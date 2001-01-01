Футбол
Зиеш: мечтаю играть за «Арсенал» или «Барселону»Чемпионат 04:23
Марокканский полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш признался, что хотел бы выступать за «Арсенал» или «Барселону».
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Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
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Владимир Зеленский стал президентом Украины
Слипачук вручила Зеленскому удостоверение президента Украины, а Шаптала - символы президентской власти - печать и булаву, а также надела на него нагрудный знак президента - орденскую цепь с гербовыми медальонами.
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Брэдли Купера застукали с новой пассией
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Авто
Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.
Обновлено в 12:49
Политика
Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»
Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что присягнувшему сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы начать разговор по вопросу о Минских соглашениях с положения об обмене пленными по принципу "всех на всех".
Обновлено в 09:59
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Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
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Здоровье
Стоматолог в Британии мог заразить ВИЧ сотни пациентов
Ранее News.ru писал, что 19 человек заразились ВИЧ при оказании медицинской помощи в России в 2018 году. Данные приводит Роспотребнадзор.
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Музыка
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В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Политика
Кадыров сравнил Зеленского с Лениным
Обновлено в 14:00
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
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Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
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Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
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Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Политика
Каноническая УПЦ выразила готовность поддержать Зеленского
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) выразила готовность поддерживать нового президента страны Владимира Зеленского «во всех его добрых намерениях», сообщил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Обновлено в 14:03
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Политика
«Укртранснафта» приостановила транзит по «Дружбе» в ЕС
Компания "Укртранснафта" сообщила, что приостановила транзит нефти в ЕС по трубопроводу "Дружба", после сообщений о технических проблемах от венгерской компании MOL.
Обновлено в 06:43
Космос
Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе
Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
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Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за нарушения правил
Дункан Лоуренс из Нидерландов, одержавший победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», нарушил основное правило соревнования, выступив с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
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Еврокомиссия просит Киев возобновить переговоры о транзите газа в ЕС
Проведение июньских трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и РФ по транзиту пока не подтверждено Еврокомисся призвала Киев возобновить трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС.
Обновлено в 12:31
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Алена Апина осталась без любимой работы на радио
Алена Апина опубликовала в соцсети Instagram фотографию и рассказала поклонникам, что осталась без любимой работы на радио.
Обновлено в 12:19