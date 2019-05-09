Футбол
Зидану нужен Хакими, «Реал» вернет игрокаСпорт-Экспресс 00:29
Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими вернется летом в "Реал". Как сообщает AS, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан настаивает на досрочном прекращении аренды, рассчитанной до 2020 года.
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