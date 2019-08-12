Футбол

Зидан заявил, что рассчитывает на Бэйла и Хамеса на 100%Нева Спорт 03:34

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился планами относительно футболистов своей команды, Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса. По словам Зидана, Хамес и Бэйл — игроки «Реала», оба они числятся в составе мадридцев, но всякое еще может произойти этим летом.
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