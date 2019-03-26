Футбол

Зидан попросил «Реал» приобрести Н’Домбеле у «Лиона»Чемпионат 03:02

Французский специалист уже обратился к руководству клуба с просьбой приобрести игрока в летнее трансферное окно. Ожидается, что «Лион» не станет продавать хавбека меньше чем за € 80 млн. Ранее сообщалось, что купить Н'Домбеле также хотят «Барселона», «Манчестер Сити» и «Ювентус».
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Зидан попросил «Реал» приобрести Н’Домбеле у «Лиона»

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