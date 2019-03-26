Футбол
Зидан попросил «Реал» приобрести Н’Домбеле у «Лиона»Чемпионат 03:02
Французский специалист уже обратился к руководству клуба с просьбой приобрести игрока в летнее трансферное окно. Ожидается, что «Лион» не станет продавать хавбека меньше чем за € 80 млн. Ранее сообщалось, что купить Н'Домбеле также хотят «Барселона», «Манчестер Сити» и «Ювентус».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию Абызова
Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что он негативно отнесся к задержанию Михаила Абызова.
Обновлено в 06:40
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Музыка
Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Футбол
Дмитрий Кириченко уволен из ФК «Уфа»
Главный тренер ФК «Уфа» Дмитрий Кириченко уволен с занимаемой должности.
Обновлено в 04:08
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Культура
Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле
Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
Обновлено в 05:05
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с военными трофеями из Сирии
Поезд с трофеями из Сирии прибыл во Владивосток.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Авто
В Lamborghini сообщили о проверке из-за названия бренда Aurus
Как сообщала газета "Известия", Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали в европейском бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку российской марки люксовых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
Синоптики рассказали москвичам о погоде в начале апреля
В первые дни апреля погода в столичном регионе будет пасмурной и дождливой, считают синоптики.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Обновлено в 03:52
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Хоккей
Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне
Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Разведка НАТО активизировалась вдоль российских границ
Милитаризация Черноморского региона и активизация разведывательной деятельности вдоль российских границ наблюдается в странах Североатлантического альянса.
Обновлено в 04:31
Футбол
Сборная Италии выиграла с разницей в 6 мячей впервые за 57 лет
Италия одержала победу с разницей в 6 мячей впервые с 1962 года.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Китаянка родила двойняшек от разных отцов
В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.
Обновлено в 04:07
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Алексей Жарков страдал от болезни, безденежья и забвения
Артист перенес болезнь, забвение и безденежье, скончавшись в возрасте 69 лет на руках у жены Любы.
Обновлено в 01:42
Политика
Президент РФ поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин в День войск Национальной гвардии России поздравил ее личный состав с профессиональным праздником.
Обновлено в 05:17