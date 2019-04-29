Футбол
Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»RT на русском 02:20
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял вину на себя за поражение команды от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Зинедин Зидан: «Всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Так играть нельзя»
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