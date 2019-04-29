Футбол
Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»RT на русском 02:20
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял вину на себя за поражение команды от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Зидан: «Я зол. „Реал“ в матче с „Райо“ не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней»
Sport24.ruвчера в 17:46
Зидан: «Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Мы не можем играть вот так»
Бомбардир.рувчера в 18:56
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Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
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Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
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Жительница Великобритании рассказала, как лишилась большой суммы денег из-за того, что поверила онлайн-мошеннику, представившемуся ей Джейсоном Стэйтемом.
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Обновлено в 00:57
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В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
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Шесть изменений, которые ожидают учеников России
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Происшествия
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Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
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Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
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Спорт
Российская самбистка сломала в драке нос сопернице
Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
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Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
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Футбол
«Арсенал» разгромил «Оренбург» в молодежном первенстве
"Арсенал" в гостях разгромил "Оренбург" (3:0) в матче 26-го тура молодежного первенства команд РПЛ.
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Авто
В крошечный плавающий автомобиль засунули большой V6 и выставили на продажу, но его никто не купил
Компания Duffy's Classic Cars, которая занимается реализацией коллекционных машин, выставила на продажу редкую модификацию винтажного автомобиля-амфибии под названием Amphicar.
Обновлено в 06:43
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Транспорт
Самым загруженным днем в аэропортах Москвы станет 30 апреля
Самым загруженным днем в майские праздники в аэропортах Москвы станет 30 апреля.
Обновлено в 03:32
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Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты
Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 05:45
Политика
Лукашенко призвал глав стран ОБСЕ обсудить региональные проблемы
Президент подтвердил, что слишком часто критикует ОБСЕ за слабую реакцию на проблемы.
Обновлено в 05:41
Авто
Opel начал поиск дилеров для работы в России
Группа PSA объявила о поиске потенциальных партнеров, которые займутся продажами автомобилей марки Opel на территории России, а также сервисным и гарантийным обслуживанием и продажей запчастей.
Обновлено в 06:14