Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»RT на русском 02:20

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял вину на себя за поражение команды от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»

Политика Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Экономика Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.

Финансы Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Происшествия Британка лишилась миллионов из-за любви к Джейсону Стэйтему Жительница Великобритании рассказала, как лишилась большой суммы денег из-за того, что поверила онлайн-мошеннику, представившемуся ей Джейсоном Стэйтемом.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов выступит в Абу-Даби 7 сентября Инсайдер Брэтт Окамото рассказал, что Хабиб Нурмагомедов будет драться 7 сентября. В UFC официально подтвердили эту информацию.

Авто Продажи автомобилей KIA с пробегом в марте выросли на 28% Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам марта реализовали 620 таких машин, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом.

Общество Уральского преподавателя заставили уволиться из-за поста студента Преподавателя факультета журналистики УрФУ Любовь Третьякову заставили уволиться из Югорского государственного университета, где она работала по совместительству, из-за поста студента в Facebook.

Шоу-бизнес В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.

Общество Шесть изменений, которые ожидают учеников России Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.

Происшествия Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.

Происшествия Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.

Спорт Российская самбистка сломала в драке нос сопернице Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Общество Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.

Гаджеты Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.

Футбол «Арсенал» разгромил «Оренбург» в молодежном первенстве "Арсенал" в гостях разгромил "Оренбург" (3:0) в матче 26-го тура молодежного первенства команд РПЛ.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Транспорт Самым загруженным днем в аэропортах Москвы станет 30 апреля Самым загруженным днем в майские праздники в аэропортах Москвы станет 30 апреля.

Шоу-бизнес Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.

Политика Лукашенко призвал глав стран ОБСЕ обсудить региональные проблемы Президент подтвердил, что слишком часто критикует ОБСЕ за слабую реакцию на проблемы.