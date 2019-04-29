Футбол

Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»RT на русском 02:20

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял вину на себя за поражение команды от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Зидан возложил вину за поражение от «Райо Вальекано» на игроков «Реала»

РБК04:40

Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»

RT на русском02:20

Зидан раскритиковал футболистов «Реала» после поражения от «Райо Вальекано»

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Зинедин Зидан: «Надо уважать клуб, за который выступаешь. Всегда защищал своих игроков, но не в этот раз»

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Зидан: «Я зол. „Реал“ в матче с „Райо“ не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней»

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Зидан: «Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Мы не можем играть вот так»

Бомбардир.рувчера в 18:56
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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