Футбол

Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»RT на русском 02:20

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял вину на себя за поражение команды от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Зинедин Зидан
После сегодняшнего матча нельзя сделать никаких позитивных выводов. Ничего. У нас еще осталось три игры в чемпионате Испании, в которых мы должны выступить по-другому. Я хотел бы, чтобы сезон поскорее закончился, так как в данный момент мы находимся в сложном положении.
— Зинедин Зидан, французский футболистАргументы и Факты 07:07

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