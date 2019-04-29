Футбол
Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»RT на русском 02:20
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял вину на себя за поражение команды от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
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После сегодняшнего матча нельзя сделать никаких позитивных выводов. Ничего. У нас еще осталось три игры в чемпионате Испании, в которых мы должны выступить по-другому. Я хотел бы, чтобы сезон поскорее закончился, так как в данный момент мы находимся в сложном положении.
— Зинедин Зидан, французский футболистАргументы и Факты 07:07
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Зидан: «Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Мы не можем играть вот так»
Бомбардир.рувчера в 18:56
Зидан: «Я зол. „Реал“ в матче с „Райо“ не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней»
Sport24.ruвчера в 17:46
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