Футбол
Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»RT на русском 02:20
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял вину на себя за поражение команды от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Читать в источнике
Оценить
После сегодняшнего матча нельзя сделать никаких позитивных выводов. Ничего. У нас еще осталось три игры в чемпионате Испании, в которых мы должны выступить по-другому. Я хотел бы, чтобы сезон поскорее закончился, так как в данный момент мы находимся в сложном положении.
— Зинедин Зидан, французский футболистАргументы и Факты 07:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Зидан: «Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Мы не можем играть вот так»
Бомбардир.рувчера в 18:56
Зидан: «Я зол. „Реал“ в матче с „Райо“ не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней»
Sport24.ruвчера в 17:46
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Футбол
«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»
Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 14:46
Общество
Мнение горожан о парке «Защитникам Севастополя» обнародуют в мае
Все мнения севастопольцев будут внесены в протокол общественных слушаний, 15 мая этот документ опубликуют городские власти.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы и он приступил к работе
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Суд арестовал экс-главу головного предприятия Роскосмоса
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что винит себя в крахе их брака
Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина.
Обновлено в 06:49
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Игры
Создатель Minecraft Notch не приглашен на празднование десятилетия игры
Создатель Minecraft Маркус «Notch» Перссон не примет участие в церемонии праздновании десятилетия игры.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей
Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения появится в продаже летом
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Хоккей
Александров продлил контракт с «Сочи»
"Сочи" продлил контракт с защитником Денисом Александровым, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:46
Культура
Поэты Волгин, Николаева и Шмелев выступили на открытии третьей сцены МХАТа им. Горького
Как пояснил Бояков, каждый вечер будет состоять из вступительной речи куратора, представляющего конкретного автора, выступления самого поэта, а также актеров театра, которые прочтут со сцены его стихи.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Дочь Алсу выиграла детский «Голос» перед днем рождения
Обновлено в 10:15
Игры
Days Gone стартовала с первого места в британском чарте продаж
Постапокалиптический экшен Days Gone стал лидером британского чарта.
Обновлено в 02:37
Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Культура
Финал шоу «Голос. Дети» смотрели более 3 миллионов человек
Подчеркивается, что рейтинг финала шестого сезона программы оказался самым низким за всю историю шоу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:49
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Авто
Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе
На онлайн-аукционе «Copart» продали машину, которая не вписывается в эту устоявшуюся тенденцию.
Обновлено в 07:33