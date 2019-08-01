Футбол
Зидан высказался о возможном трансфере Неймара в «Реал»RT на русском 07:21
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о слухах относительно возможного перехода в команду бразильского форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР.
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КНДР произвела очередной ракетный пуск
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Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.
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Политика
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
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В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
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Происшествия
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Энергетика
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Советский актер Лаврентий Масоха, которого массовый зритель запомнил по фразе его персонажа Шольца из многосерийного фильма "17 мгновений весны", родился ровно 110 лет назад - 23 августа 1909 года.
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Скончался режиссер Михаил Ведышев
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