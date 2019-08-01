Футбол

Зидан высказался о возможном трансфере Неймара в «Реал»RT на русском 07:21

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о слухах относительно возможного перехода в команду бразильского форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.
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