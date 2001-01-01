Футбол
Зидан: «Хочу, чтобы как можно скорее наступило 2 сентября»Soccer.ru 06:29
Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно скорее. И тогда эти вопросы прекратятся. Напомним, 2 сентября в Испании закроется трансферное окно.
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Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Происшествия
У пожаловавшейся на боли москвички обнаружили 25-килограммовую опухоль
Медики удалили у 59-летней женщины рекордно огромную опухоль яичника, сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный депздрав.
Обновлено в 08:35
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:15
Общество
В США умер миллиардер Дэвид Кох
В США в возрасте 79 лет умер миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану
Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест для обвиненного в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 09:32
Экономика
Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд
Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Авиакомпании «Победа» предложили объявить бойкот
Россияне предлагают объявить бойкот и не летать рейсами авиакомпании «Победа» после резонансного случая в аэропорту «Внуково».
Обновлено в 08:40
Здоровье
Минздрав предложил новую схему учета младенцев с малым весом
Минздрав предложил дополнить медицинские критерии рождения, уточнив срок продолжительности жизни детей, родившихся рано и с малым весом, которых можно считать живорожденными, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:10
Общество
Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено в 00:39
Общество
Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Общество
Росстат оценил возможности многодетных семей России
Свободно покупают еду, но сталкиваются при этом с финансовыми сложностями в приобретении одежды и оплаты ЖКХ примерно треть российских многодетных семей.
Обновлено в 06:20
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Росгвардия объяснила желание брать земли и здания для своих нужд
Ранее 23 августа стало известно, что Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.
Обновлено в 09:33
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Авто
Porsche показал интерьер электрокара Taycan
В преддверии своего дебюта в начале сентября Porsche выпустила изображения салона нового электромобиля, демонстрируя полностью цифровую кабину, которая твердо переносит язык дизайна интерьера компании в XXI век.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено в 06:28
Политика
Кравчук заявил о «первых симптомах» завершения конфликта в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что появились сигналы, которые позволяют надеяться на скорое урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Казаки напали на бездомных у офиса фонда Доктора Лизы
Обновлено в 08:25
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22