Футбол

Зидан: «Хочу, чтобы как можно скорее наступило 2 сентября»Soccer.ru 06:29

Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно скорее. И тогда эти вопросы прекратятся. Напомним, 2 сентября в Испании закроется трансферное окно.
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