Футбол

Зидан высказался о возможном трансфере Неймара в «Реал»RT на русском 07:21

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о слухах относительно возможного перехода в команду бразильского форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зидан высказался о возможном трансфере Неймара в «Реал»

RT на русском07:21

Зидан — на вопрос о Неймаре: «Скорее бы наступило 2 сентября»

Спорт-Экспресс07:27

Зидан — о возможном трансфере Неймара: скорее бы уже наступило 2 сентября

Чемпионат06:57

Зидан: «Хочу, чтобы как можно скорее наступило 2 сентября»

Soccer.ru06:29

Зидан хочет, чтобы трансферное окно поскорее закрылось

Евро-футбол.ру07:21

Зидан о вопросах о Неймаре: «Хочу, чтобы поскорее наступило 2 сентября»

Sports.ru06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Армия и оружие

Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».
Обновлено в 01:17
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

Обновлено в 07:45
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

Росстат определил регионы с самыми богатыми чиновниками

Росстат опубликовал данные о зарплатах муниципальных российских чиновников.
Обновлено в 07:35
Политика

Песков прокомментировал заявление Горбачева об аварии в Чернобыле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможной дезинформацию Кремля относительно радиационного фона, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:41
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
Обновлено в 07:25
Экономика

ВТБ отрицает влияние на цены пшеницы в России

По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние закупочные цены на пшеницу с 12,5% содержания протеина в глубоководных портах выросли на 4%, до 11,75 тыс. руб. за тонну.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море

Как сообщает 23 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» судно уже ушло на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 07:16
Происшествия

У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения

По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
Политика

Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Космос

Источник назвал возможную дату запуска к МКС Crew Dragon с экипажем

Запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 30 декабря.
Обновлено 21 августа в 21:57
Происшествия

Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие

Стало известно о приобретении США танка Т-90

Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Общество

Покупки на AliExpress можно будет вернуть без объяснения причин

Прежде вернуть товар можно было только в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено в 03:43
Общество

Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников

В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Мотоциклист пытался проехать между фурами и погиб на трассе «Россия»

В пятницу, 23 августа, на 670 километре автодороги "Россия" погиб мотоциклист.
Обновлено в 06:18
Здоровье

Жительница Челябинска родила в Турции во время свадебного путешествия

Обновлено в 07:58
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган

Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Музыка

Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними

Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Политика

Член Общественной палаты подал иск к Дмитрию Гудкову

Член Общественной палаты России Илья Ремесло подал к лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 07:36
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android

Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Кино

Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году

Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Политика

Кличко рассказал об особом статусе Севастополя

На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Экономика

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

Обновлено в 07:18
Футбол

«Спартак» назвал цены на билеты на матч с «Зенитом»

«Спартак» объявил о старте продаж билетов на домашний матч 8-го тура Премьер-Лиги с «Зенитом». Продажа будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 06:41
Технологии

Чарли Ли, Litecoin: вопрос масштабирования остался в прошлом

Наиболее актуальная проблема для криптовалют Litecoin и Bitcoin — взаимозаменяемость, считает создатель альткоина Чарли Ли.
Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное