Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о слухах относительно возможного перехода в команду бразильского форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Зидан высказался о возможном трансфере Неймара в «Реал»

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