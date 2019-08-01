Футбол
Зидан высказался о возможном трансфере Неймара в «Реал»RT на русском 07:21
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о слухах относительно возможного перехода в команду бразильского форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.
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Армия и оружие
Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».
Обновлено в 01:17
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Росстат определил регионы с самыми богатыми чиновниками
Росстат опубликовал данные о зарплатах муниципальных российских чиновников.
Обновлено в 07:35
Политика
Песков прокомментировал заявление Горбачева об аварии в Чернобыле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможной дезинформацию Кремля относительно радиационного фона, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
Обновлено в 07:25
Экономика
ВТБ отрицает влияние на цены пшеницы в России
По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние закупочные цены на пшеницу с 12,5% содержания протеина в глубоководных портах выросли на 4%, до 11,75 тыс. руб. за тонну.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море
Как сообщает 23 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» судно уже ушло на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 07:16
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Космос
Источник назвал возможную дату запуска к МКС Crew Dragon с экипажем
Запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 30 декабря.
Обновлено 21 августа в 21:57
Происшествия
Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Покупки на AliExpress можно будет вернуть без объяснения причин
Прежде вернуть товар можно было только в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено в 03:43
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Мотоциклист пытался проехать между фурами и погиб на трассе «Россия»
В пятницу, 23 августа, на 670 километре автодороги "Россия" погиб мотоциклист.
Обновлено в 06:18
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган
Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Политика
Член Общественной палаты подал иск к Дмитрию Гудкову
Член Общественной палаты России Илья Ремесло подал к лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 07:36
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Футбол
«Спартак» назвал цены на билеты на матч с «Зенитом»
«Спартак» объявил о старте продаж билетов на домашний матч 8-го тура Премьер-Лиги с «Зенитом». Продажа будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 06:41
Технологии
Чарли Ли, Litecoin: вопрос масштабирования остался в прошлом
Наиболее актуальная проблема для криптовалют Litecoin и Bitcoin — взаимозаменяемость, считает создатель альткоина Чарли Ли.
Обновлено в 08:00