Зидан высказался о переходе Мбаппе в «Реал»Газета.Ru вчера в 19:30

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно информации о возможном переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "сливочных" в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт". В СМИ писали, что испанский клуб хочет попробовать купить французского футболиста.

Зидан высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

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