Футбол

Зидан высказался о переходе Мбаппе в «Реал»Газета.Ru вчера в 19:30

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно информации о возможном переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "сливочных" в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт". В СМИ писали, что испанский клуб хочет попробовать купить французского футболиста.
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Зидан прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в «Реал»

Газета.Ru01:58

Зинедин Зидан — о возможном переходе Мбаппе: «Ему хорошо там, где он сейчас»

Матч ТВ02:43

Зидан дал понять, что Мбаппе не собирается покидать «ПСЖ»

Sport24.ru02:27

Зидан прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в «Реал»

Спорт-Экспресс01:36

Зинедин Зидан — о возможном переходе Мбаппе: «Ему хорошо там, где он сейчас»

Sportbox.RU02:43

Зидан: Мбаппе хорошо там, где он сейчас находится

Чемпионатвчера в 17:18

Зидан о Мбаппе в «Реале»: «Ему хорошо там, где он сейчас»

Sports.ruвчера в 17:08
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Политика

Правительство Австрии во главе с Курцем отправлено в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Обновлено в 02:54
Происшествия

Нападение на бизнесмена совершено в Москве

Злоумышленник, вооруженный ножом, напал на крупного бизнесмена в Москве. Инцидент произошел на Ленинском проспекте.
Обновлено в 06:58
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Политика

Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.
Обновлено в 06:59
Экономика

Госдума РФ приняла закон о залоге сельхозземель

Согласно принятому закону, при вынесении решения о взыскании сельхозземель суд должен указать меры по обеспечению интересов производителя сельхозпродукции, — передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Саратовской области пройдут массовые проверки безопасности школ

Обновлено в 06:15
Авто

Названы комплектации кроссовера Changan CS35 Plus для РФ

Новому CS35 Plus в базовой комплектации будут положены: фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, EBD и ESP, помощник при старте на подъеме (HHC), кожаная отделка рулевого колеса, 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а также датчики света и многое другое.
Обновлено в 03:12
Культура

Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»

Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Политика

Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
Обновлено вчера в 13:19
Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Экономика

В Свердловской области нашли крупнейший в XXI веке изумруд

В сообщении отмечается, что это крупнейший изумруд, обнаруженный за последние 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018 — 1,54 кг.
Обновлено в 08:07
Общество

Названы самые бесполезные советы врачей

Эксперты назвали советы врачей, которые являются самыми бесполезными для пациентов, пишет "Федеральное агентство новостей".
Обновлено вчера в 21:23
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 05:39
Общество

В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери

В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Политика

Порошенко станет спонсором радикалов

Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Токаев наградил Путина орденом Назарбаева

Обновлено в 07:35
Наука

Нейросеть смогла воссоздать лицо человека по голосу

Оказалось, алгоритм хорошо угадывает пол человека, но редко может определить его возраст с точностью до десяти лет, а также лучше всего воссоздает лица людей с европейской и азиатской внешностью.
Обновлено в 06:59
Авто

Стартовали продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае

Несколько недель назад на шанхайском автосалоне состоялся дебют нового внедорожного купе Volkswagen Teramont X, а сегодня стартовали продажи новинки.
Обновлено вчера в 21:34
Общество

В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери

Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа

Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
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Космос

В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество

Обновлено вчера в 14:49
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
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Зинедин Зидан
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Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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