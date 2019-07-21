Футбол
Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал»RT на русском 04:58
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Футбол
Росгвардия разъяснила ситуацию с фанатами «Спартака» в Ростове
Обновлено в 05:57
Происшествия
Гостей московского клуба избила охрана из-за плаката с акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
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Зеленский намерен снять неприкосновенность с депутатов Рады
Одним из первых законопроектов, который предстоит рассмотреть новому составу Верховной рады, будет документ о снятии депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 06:12
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Разумков заявил, что может занять должность спикера Рады
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил, что займет пост председателя Верховной Рады Украины нового созыва после внеочередных парламентских выборов.
Обновлено в 03:53
Политика
МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах
В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины.
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Происшествия
В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей
На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
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Обновлено в 06:25
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Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики
Семья вернулась в Россию и решила узнать, смогут ли провести операцию местные медики.
Обновлено вчера в 09:26
Транспорт
Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 16:07
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ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
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«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Общество
Более 11 тыс. россиян зарабатывают более миллиона рублей в месяц
Более 11 тысяч жителей России зарабатывают более одного миллиона рублей в месяц, следует из исследования Росстата.
Обновлено 19 июля в 09:28
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Происшествия
Петербуржцы напали с ножом на школьника
Вечером 20 июля в полицию обратились жители Петербурга с заявлением о том, что у дома №69 по Садовой улице неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, сообщили 78.ru в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:30
Политика
Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Зенит» сыграет с «Сочи» в РФПЛ
Ранее петербуржцы одержали нелёгкую победу против другого новичка РФПЛ - «Тамбова».
Обновлено в 00:04
Экология
Новосибирскую область окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае
Ветер принес в Новосибирскую область дым от лесных пожаров в Красноярском крае, наблюдается дымка с запахом гари, но угрозы для людей нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 05:30
Космос
«Тойота» на Луне: каким будет японский луномобиль
Во внутреннем герметизированном пространстве астронавты смогут жить и работать, не пользуясь скафандрами.
Обновлено вчера в 03:18
Кино
Вышли два новых трейлера сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом
Обновлено вчера в 06:09
Экономика
Амстердаму надоели чужие данные
В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).
Обновлено в 03:10
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Летняя погода в столичный регион вернется не следующей неделе. По крайней мере, так говорят синоптики.
Обновлено в 05:52
Наука
Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей
Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
Обновлено 19 июля в 13:19
Теннис
Донской выиграл «Челленджер» в Нур-Султане
Обновлено в 05:50
Футбол
Канте из-за травмы покинул предсезонные сборы «Челси»
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте был вынужден покинуть расположение клуба на сборах в Японии.
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В Mordhau введут новые карты и рейтинговый режим
Скоро в игре появятся две новые карты: «Фейтория», на которой расположат город и прилегающую к нему деревушку, и замок Кастелло.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
Николай II с дочерью курили сигарету в длинном мундштуке.
Обновлено 19 июля в 12:00
Футбол
Стали известны точные даты выхода Мамаева и Кокорина на свободу
Обновлено вчера в 13:24