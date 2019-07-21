Футбол

Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал»RT на русском 04:58

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.
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