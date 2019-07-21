Футбол
Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал»RT на русском 04:58
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
Обновлено в 05:41
Религия
Богатство и власть не помогут «узреть Бога», считает патриарх Кирилл
Положение во власти и уровень материального благосостояния не помогут человеку "узреть Бога", для этого нужно иметь чистое сердце, заявил патриарх Кирилл.
Обновлено в 07:20
Политика
Россия: Путин и Лукашенко посетили Валаамский мужской монастырь
Главы двух государств побывали в Спасо-Преображенском мужском монастыре, где прошла служба, а также посетили Смоленский скит Валаамского монастыря, в котором жил иеросхимонах Ефрем.
Обновлено 18 июля в 08:46
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу
Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончат отбывать сроки в колонии.
Обновлено вчера в 13:35
Кино
Стало известно, кого сыграет Анджелина Джоли в новом фильме Marvel
Голливудская звезда Анджелина Джоли рассказала, кого она сыграет в новом фильме в киновселенной Marvel.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Обновлено в 05:53
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
В Сети появилось первое фото младшей дочери Хабенского
Супруга актера Константина Хабенского опубликовала в соцсети первые снимки их с мужем младшей дочери - хотя девочке уже полгода, родители до сих пор не показывали ее публике, так как предпочитают оберегать свою личную жизнь от чужих глаз.
Обновлено в 07:42
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
Зампредседателя правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку, сообщила пресс-служба главы региона.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Футбол
Агент Бэйла назвал Зидана «позорищем»
Агент хавбека «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил слова главного тренера команды Зинедина Зидана о скорой продаже валлийца.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе
Обновлено в 07:30
Общество
В США из-за жары погибли шесть человек
Обновлено вчера в 14:21
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Обновлено в 07:21
Теннис
Кафельникова включили в зал теннисной славы
Обновлено вчера в 23:24
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено вчера в 11:59
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Опубликовано аудио переговоров военных с экипажем задержанного танкера
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, обнародовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 07:24
Гаджеты
Снимки экранных панелей Pixel 4 указывают на большие верхние рамки
Пока индустрия всеми силами борется против верхней и нижней рамок смартфонов, Google решила придерживаться наиболее простого варианта в Pixel 4 и отдала существенную верхнюю часть лицевой стороны будущих аппаратов под камеры и датчики.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Политика
Министр финансов Великобритании уйдет в отставку из-за Бориса Джонсона
Британский министр финансов Филип Хаммонд заявил, что покинет свой пост после того, как Бориса Джонсона объявят новым премьер-министром, сообщает Sky News.
Обновлено в 06:28
Общество
Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение
В столице Кубани 21 июля объявили штормовое предупреждение.
Обновлено в 07:39
Музыка
Metallica выступит с концертом в Москве
21 июля на стадионе «Лужники» в Москве даст концерт рок-группа Metallica. Выступление группы проходит в рамках турне WorldWired.
Обновлено в 01:38
Экономика
ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами
Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Порошенко на выборах в Раду потребовал остановить «российский реванш»
Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:24
Футбол
Канте из-за травмы покинул предсезонные сборы «Челси»
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте был вынужден покинуть расположение клуба на сборах в Японии.
Обновлено в 03:57