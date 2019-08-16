Футбол

Зидан полагается на Бэйла в новом сезонеГазета.Ru вчера в 13:11

"Все меняется, так что в этом сезоне я буду полагаться на него, как и на других. у него есть свое место, он важный футболист, так что в этом сезоне я полагаюсь на всех игроков, которые есть в моей команде", - заявил французский специалист. Контракт Бэйла с "Реалом" истекает 30 июня 2022 года.
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