Футбол
Зидан полагается на Бэйла в новом сезонеГазета.Ru вчера в 13:11
"Все меняется, так что в этом сезоне я буду полагаться на него, как и на других. у него есть свое место, он важный футболист, так что в этом сезоне я полагаюсь на всех игроков, которые есть в моей команде", - заявил французский специалист. Контракт Бэйла с "Реалом" истекает 30 июня 2022 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зинедин Зидан: «Казалось, что Бэйл уходит, но он все еще с нами. Он важный игрок»
Sports.ruвчера в 11:14
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Путешествия
Почему в России не развита система «all inclusive»
Вадим Прасов акцентировал на том, что в стране не развита система «все включено» из-за того, что курортные города России с самого начала не предполагали наличие массовых туристических потоков россиян и иностранных туристов, поэтому такие курорты и не могут рассчитывать на длительный летний сезон, чего нельзя сказать о популярной Анталье, расположенной в Турции.
Обновлено в 04:28
Здоровье
Шестилетний мальчик никогда не ел из-за редкой болезни
Обновлено вчера в 21:13
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Сборная Нигерии по баскетболу сама оплачивает свою подготовку к ЧМ
Сборная Нигерии по баскетболу имеет проблемы с финансированием перед стартом чемпионата мира, сообщает Sportando.
Обновлено в 04:38
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
Как сообщает в субботу пресс-служба администрации Сочи, в городе действует штормовое предупреждение, продолжается залповый ливень.
Обновлено в 04:38
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Футбол
«Барселона» опубликовала информацию по травме Суареса
«Барселона» в своём «твиттере» опубликовала информацию по травме уругвайского форварда Луиса Суареса.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Украинские силовики поймали сбежавшего наркобарона
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.
Обновлено в 04:04
Авто
В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz
Согласно информации, которую сообщает Росстандарт, в России отзыву подлежат 21 автомобиль марки Mercedes-Benz V-Class Marco Polo, выпущенные с января 2017 года по июнь 2018 года.
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Футбол
Газизов о Круговом: «Непростая ситуация. Пусть сам игрок решает»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с защитником команды Данилом Круговым.
Обновлено в 05:04
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Вертолет Ми-2 упал во время взлета на Украине
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Хатылев рассказал о возможности БПЛА «Охотник» прорывать современные системы ПВО
Следует понимать, что современные системы ПВО невозможно преодолеть не обладая гиперзвуком, отметил Хатылев.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено вчера в 06:23
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 03:55
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
Обновлено в 00:42
Наука
Секс, работа, еда: 22 совета, которые помогут продлить вашу жизнь
Австралийские ученые исследовали более 11000 человек и выяснили, что владельцы домашних питомцев намного здоровее тех, кто животных в доме не держит.
Обновлено в 03:18
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили 25 рейсов
Обновлено в 02:45
Общество
Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Звездные родители считают, что отпускать подростка во взрослую жизнь пока рано, однако в теории готовятся стать бабушкой и дедушкой.
Обновлено в 01:27
Футбол
Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Защитник Эмануэль Маммана, правами на которого владеет "Зенит", не перейдет в "Сассуоло", утверждает Tyc Sports.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31