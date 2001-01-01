Футбол
Зидан: всё меняется, отныне я буду полагаться на БэйлаЧемпионат вчера в 11:50
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что рассчитывает на вингера команды Гарета Бэйла в нынешнем сезоне. Ранее этим летом французский специалист заявил, что валлийцу лучше покинуть клуб.
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Зинедин Зидан: «Бэйл — очень важный игрок для „Реала“, я рассчитываю на него»
Sportbox.RUвчера в 13:07
Зинедин Зидан: «Казалось, что Бэйл уходит, но он все еще с нами. Он важный игрок»
Sports.ruвчера в 11:14
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При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
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Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.
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Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве
Вскрытие Джеффри Эпштейна подтвердило версию следствия о самоубийстве миллиардера.
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«Роснефть» подала заявку на конкурс по Западно-Иркинскому участку
"Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку, условиям которого могла соответствовать только она одна, сообщили "Интерфаксу" источники в Роснедрах.
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16 самых популярных автобусов СССР: вы все вспомните?
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«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства
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СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
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Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
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Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
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Трамп созвал лидеров крупнейших банков США из-за спада на биржах
Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа.
Обновлено в 02:24
Общество
На выходные в Москве объявили желтый уровень погодной опасности
С вечера пятницы по утро воскресенья в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
Порошенко назвал себя президентом Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко указал в электронной декларации, что является действующим президентом страны и работает в Администрации президента.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:13
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Футбол
«Барселона» подтвердила переход Коутиньо в «Баварию»
Директор «Барселоны» по институциональным отношениям Гильермо Амор подтвердил данные о трансфере Филиппе Коутиньо в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Конор Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину
Один из мужчин отказался выпить, но боец настаивал на своем. Вскоре после этого Конор ударил пожилого мужчину по лицу.
Обновлено 15 августа в 05:28
Транспорт
РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург
"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Общество
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе ресторана в Монако
Напомним, что певица выступала в Монако в рамках фестиваля Russian Music. Лобода ранее гастролировала по другим городам Средиземноморья.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше США
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин намерен обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние российско-французские отношения и ситуацию на Украине.
Обновлено в 02:00
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Космос
В музее-заповеднике П.И. Чайковского установили космический аппарат
В число экспонатов выставки войдут «Звёздный атлас для небесных наблюдений» Петра Ильича Чайковского, радиограммофон конструктора первых советских космических кораблей Сергея Павловича Королёва и принадлежавшая ему пластинка с записью Первого концерта П.И. Чайковского.
Обновлено вчера в 08:42
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44