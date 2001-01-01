Футбол

Зидан: всё меняется, отныне я буду полагаться на БэйлаЧемпионат вчера в 11:50

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что рассчитывает на вингера команды Гарета Бэйла в нынешнем сезоне. Ранее этим летом французский специалист заявил, что валлийцу лучше покинуть клуб.
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Зинедин Зидан: «Бэйл — очень важный игрок для „Реала“, я рассчитываю на него»

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