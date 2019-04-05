Футбол
Зидан: всегда ценил Азара и много наблюдал за нимЧемпионат 09:28
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Авто
Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Елена Корикова рассказала о жестокой мести отвергнутого мужчины
Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой жестокой мести отвергнутого мужчины, который пригрозил ей творческим уничтожением и добился своей цели.
Обновлено в 04:30
Футбол
Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКА
Обновлено в 14:29
Политика
Экс-сотрудник ГИБДД просит Верховный суд расширить границы
Получится ли у него оспорить приказ главы МВД Бывший инспектор ГИБДД оспорил запрет на выезд за границу для сотрудников МВД.
Обновлено в 13:59
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Гаджеты
Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи
Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.
Обновлено в 13:54
Игры
Две игры для Nintendo Switch получат поддержку виртуальной реальности
Игры Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild получат поддержку виртуальной реальности на Nintendo Switch.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области
В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
Общество
На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Обновлено в 13:58
Технологии
Airbus предложит пассажирам летать в отсеках для багажа
Речь идет о пассажирских модулях, которые скоро будут поставляться для моделей самолетов A330 и A350.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Глава института питания оценил полезность супов
Опрошенные агентством «РИА Новости» врачи заявили, что самым полезным из распространенных в России супов является овощной вегетарианский, наиболее вредный для организма из-за большого количества соли и жира, указали они, является солянка.
Обновлено в 06:30
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Наука
Растения для Марса создали селекционеры
Как объясняют представители American Chemical Society, есть два пути для выращивания земных растений на других планетах, без чего не обойтись будущим колонистам.
Обновлено в 12:15
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Хороши союзники: Помпео выступил против ядерного статуса Саудовской Аравии
Соединённые Штаты Америки никогда не позволят получить ядерный статус Саудовской Аравии, так как видят в этом угрозу для себя и Израиля.
Обновлено в 11:16
Игры
Sony выпустит ножной контроллер движения для PlayStation VR в июне
Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.
Обновлено в 11:58
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Энергетика
Эксперт прокомментировал новое соглашение о заморозке цен на топливо
21 марта кабмин решил продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на три месяца для согласования нового механизма регулирования — мягкого лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, по словам Козака, не скажется на объемах поставок топлива из России.
Обновлено в 09:05
Происшествия
СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте
Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с опозданием на 32 года
В Сети появился клип на песню «На заре» — самую известную из репертуара советской рок-группы «Альянс».
Обновлено в 12:30
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Общество
Георгия Данелию на следующей неделе похоронят на Новодевичьем кладбище
Советского и российского кинорежиссера Георгия Данелию, который умер после продолжительной болезни в возрасте 88 лет, похоронят 9 апреля на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Франция, США и Британия предостерегли Асада от использования химоружия
Париж, Лондон и Вашингтон предостерегают сирийские власти от использования химического оружия и намерены действовать решительно в случае его применения, говорится в совместном коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 10:33