Футбол

Зидан: всегда ценил Азара и много наблюдал за нимЧемпионат 09:28

Могу лишь сказать, что всегда ценил Эдена.
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Зидан – об Азаре: «Он входит в наш приоритетный список»

Матч ТВ10:00

Зинедин Зидан: «Всегда ценил Азара. Потрясающий футболист»

Sports.ru08:11

Зидан: «Азар - фантастический игрок»

Soccer.ru09:23

Зидан назвал Азара фантастическим футболистом

RT на русском08:56

Зинедин Зидан: «Азар – фантастический игрок»

Спорт-Экспресс08:40

Зидан: «Азар — фантастический игрок. Я всегда ценил его»

Sport24.ru08:26

Зидан: всегда ценил Азара и много наблюдал за ним

Чемпионат09:28
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Авто

Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»

Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Елена Корикова рассказала о жестокой мести отвергнутого мужчины

Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой жестокой мести отвергнутого мужчины, который пригрозил ей творческим уничтожением и добился своей цели.
Обновлено в 04:30
Футбол

Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКА

Обновлено в 14:29
Политика

Экс-сотрудник ГИБДД просит Верховный суд расширить границы

Получится ли у него оспорить приказ главы МВД Бывший инспектор ГИБДД оспорил запрет на выезд за границу для сотрудников МВД.
Обновлено в 13:59
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено вчера в 11:39
Гаджеты

Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи

Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.
Обновлено в 13:54
Игры

Две игры для Nintendo Switch получат поддержку виртуальной реальности

Игры Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild получат поддержку виртуальной реальности на Nintendo Switch.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области

В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
Общество

На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

Обновлено в 13:58
Технологии

Airbus предложит пассажирам летать в отсеках для багажа

Речь идет о пассажирских модулях, которые скоро будут поставляться для моделей самолетов A330 и A350.
Обновлено в 10:44
Здоровье

Глава института питания оценил полезность супов

Опрошенные агентством «РИА Новости» врачи заявили, что самым полезным из распространенных в России супов является овощной вегетарианский, наиболее вредный для организма из-за большого количества соли и жира, указали они, является солянка.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Армия фельдмаршала Хафтара захватила аэропорт в Триполи

Обновлено в 14:48
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Наука

Растения для Марса создали селекционеры

Как объясняют представители American Chemical Society, есть два пути для выращивания земных растений на других планетах, без чего не обойтись будущим колонистам.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью

Обновлено в 13:25
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Хороши союзники: Помпео выступил против ядерного статуса Саудовской Аравии

Соединённые Штаты Америки никогда не позволят получить ядерный статус Саудовской Аравии, так как видят в этом угрозу для себя и Израиля.
Обновлено в 11:16
Игры

Sony выпустит ножной контроллер движения для PlayStation VR в июне

Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.
Обновлено в 11:58
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Энергетика

Эксперт прокомментировал новое соглашение о заморозке цен на топливо

21 марта кабмин решил продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на три месяца для согласования нового механизма регулирования — мягкого лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, по словам Козака, не скажется на объемах поставок топлива из России.
Обновлено в 09:05
Происшествия

СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте

Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Музыка

«Альянс» представил клип на культовую песню с опозданием на 32 года

В Сети появился клип на песню «На заре» — самую известную из репертуара советской рок-группы «Альянс».
Обновлено в 12:30
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Общество

Георгия Данелию на следующей неделе похоронят на Новодевичьем кладбище

Советского и российского кинорежиссера Георгия Данелию, который умер после продолжительной болезни в возрасте 88 лет, похоронят 9 апреля на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Франция, США и Британия предостерегли Асада от использования химоружия

Париж, Лондон и Вашингтон предостерегают сирийские власти от использования химического оружия и намерены действовать решительно в случае его применения, говорится в совместном коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 10:33
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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